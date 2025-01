"Dazi, l’idea di Trump è contraria ai principi Ue"

Caro Carlino, come si fa ad essere entusiasti dell’elezione di Trump, accusato di avere falsificato i bilanci delle sue aziende? E’ poi palesemente colpevole di non avere accettato il verdetto degli elettori che nelle elezioni del 2020 gli hanno preferito il democratico Biden. Ha parlato di brogli che in America si configura come una bestemmia il solo pronunciare la parola. E’ stato l’imperdonabile ispiratore e responsabile del clima politico che ha provocato, il 6 gennaio 2021, l’assalto al Campidoglio. Ometto le altre imputazioni a carico del nuovo presidente USA ma è preoccupante anche il suo minacciare Groenlandia, Panama e Canada quasi a voler emulare il criminale Putin (non sono da sottacere le pesanti intromissioni di Elon Musk nella campagna elettorale tedesca con il suo esplicito sostegno al partito antieuropeo AFD). Ora sta cercando di dividere gli stati europei per creare grosse difficoltà al sistema dell’Ue. E lo fa con la minaccia dell’imposizione di dazi sui prodotti europei venduti negli Usa. Ma, si dice, può darsi che l’Italia si salvi perchè Trump ha in simpatia Giorgia Meloni. Vogliamo scherzare? Se anche fosse, come si può pensare che noi non subiremo i dazi di Trump, mentre i francesi e i tedeschi li subiranno? Sarebbe un grave danno per l’Europa, quell’Europa che hanno voluto De Gasperi, Adenauer, Schumann ed Einaudi (grande liberale contrario ai dazi). Sisto Finessi