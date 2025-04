Dazi, trema una provincia: "Trump, misure sbagliate. Un salto indietro nel tempo"

I dazi applicati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump fanno paura. Nella nostra provincia ancora di più. Secondo i dati elaborati dal centro studi di Confartigianato, gli Stati Uniti sono il terzo principale mercato di riferimento per le esportazioni della provincia di Ferrara dopo Germania e Francia, con 281 milioni di euro di beni e servizi esportati oltreoceano nel 2024. Gli Usa assorbono quindi l’11,1% delle esportazioni complessive della provincia, per un valore pari al 3,19% del valore aggiunto provinciale.

Oltre la metà (il 59,0%) delle esportazioni della provincia negli Usa sono composte da macchinari, e un macchinario su quattro (il 24,0%) made in Ferrara è destinato al mercato statunitense. Ciò ne fa il settore maggiormente esposto a eventuali dazi in provincia. Ferrara è tra le prime 22 province per valore dell’export di macchinari verso gli Usa. Tuttavia si tratta di un settore che sta già affrontando un calo delle esportazioni: nel 2024 Ferrara ha esportato verso gli Usa macchinari e apparecchiature n.c.a. per 165,7 milioni di euro, in calo del 10,7% rispetto al 2023 in linea con il -11,0% medio regionale e in controtendenza rispetto al +3,3% nazionale.

"Facciamo nostre le preoccupazioni espresse a livello regionale dal presidente Davide Servadei e dal segretario Amilcare Renzi – scandiscono Graziano Gallerani, presidente provinciale Confartigianato, e Paolo Cirelli, segretario provinciale – . Le scelte del Presidente degli Stati Uniti non ci piacciono e, soprattutto, non ci convincono perché i dazi sono un elemento antistorico che ci porta indietro nel tempo. È ora necessario capire settori, cifre e categorie merceologiche coinvolte dai dazi e la portata di queste misure. Resta il fatto che queste scelte non aiutano lo sviluppo, la coesione e la serenità, oggi più che mai necessari in un contesto di grande incertezza".

In particolare, aggiungono Gallerani e Cirelli "in un contesto già fortemente provato dalle grandi crisi industriali come Berco e Tollok". "Il nostro mondo è preoccupato, anche perché a livello regionale abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con gli Stati Uniti – rimarcano – che sono un punto di riferimento per il nostro agroalimentare, per il comparto dell’automotive e per la moda, due settori, tra l’altro, che hanno già problematiche indipendentemente dai dazi e che rischiano di accentuarsi. In un momento come questo siamo convinti che la creatività, la flessibilità del mondo artigiano e della media e piccola impresa emergeranno ancora una volta e i nostri imprenditori non staranno a guardare, ma cercheranno di fronteggiare la situazione con una accentuata sensibilità verso nuovi mercati e nuovi canali di commercializzazione".

Secondo la logica di Trump i dazi vanno a colpire in particolare quei paesi e settori con il maggior disavanzo commerciale tra import ed export a sfavore degli Usa, e i macchinari sono il primo settore per l’Italia. Il settore dei macchinari rientra nel più ampio comparto della Meccanica, che contribuisce per il 49,2% al saldo commerciale e si deduce quindi verrà maggiormente attenzionato. Comparto particolarmente rilevante per Ferrara, che rientra tra le prime 40 province italiane maggiormente specializzate nel comparto, di cui fanno parte il 3,2% delle imprese ferraresi, con un ampio indotto di Mpmi(il 6,4% del totale addetti ferraresi lavora nelle MPI meccaniche).