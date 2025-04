"Dazi, tutte le istituzioni sostengano unite la produzione vinicola"

Caro Carlino,

ho letto con attenzione l’articolo “I dazi di Trump, calice amaro” pubblicato sul vostro domenica 30 marzo. Il pezzo mette in luce problematiche gravi e concrete, come i dazi imposti dagli Stati Uniti, le condizioni meteorologiche avverse, e il calo dei consumi interni, evidenziando un quadro che richiede attenzione e interventi immediati. La produzione vinicola italiana, e in particolare quella del nostro territorio, rappresenta un patrimonio di eccellenza e tradizione che va tutelato. I vini delle nostre cantine, frutto di anni di passione e sacrificio, sono ambasciatori del “Made in Italy” nel mondo. Ogni bottiglia racconta una storia di dedizione e rispetto per la terra, e non possiamo permettere che queste storie vengano oscurate da politiche protezionistiche o da una mancata valorizzazione a livello nazionale e internazionale. Gli agricoltori del nostro territorio, già duramente colpiti da eventi climatici sempre più estremi, devono ora affrontare anche il rischio di una contrazione del mercato internazionale, con ripercussioni dirette sui loro redditi. È fondamentale che le istituzioni locali e nazionali si uniscano per sostenere questo settore vitale, adottando misure concrete come la promozione dei prodotti locali, il sostegno alle esportazioni, e la creazione di programmi di aiuto per le imprese colpite. Recentemente in Commissione Agricoltura del Comune di Ferrara, abbiamo presentato i progetti a sostegno del comparto e sono orgoglioso di poter dire che questa Amministrazione farà la sua parte: i marchi De.co per promuovere le eccellenze ferraresi e contributi al comparto per 100mila euro ogni anno. È fondamentale riconoscere il valore del lavoro dei nostri agricoltori, che con passione e dedizione coltivano la terra e producono eccellenze enogastronomiche che rappresentano un patrimonio per il nostro territorio. Essi non solo contribuiscono all’economia locale, ma svolgono anche un ruolo cruciale nella salvaguardia del paesaggio e delle tradizioni. In quanto lettore, e come cittadino che crede profondamente nell’importanza della nostra tradizione agricola, chiedo alla vostra redazione di continuare a mantenere alta l’attenzione su questi temi. Il vostro ruolo nell’informare e sensibilizzare il pubblico è essenziale per accendere il dibattito e stimolare soluzioni che possano realmente fare la differenza.

* consigliere lista Civica Fabbri