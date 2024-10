Dca, tre incontri a supporto delle famiglie

Un percorso di tre laboratori per affrontare i disturbi del comportamento alimentare attraverso un rapporto più consapevole con il cibo. È l’obiettivo del progetto ‘il cibo e i cinque sensi’, promosso dall’Associazione Kairos e supportato dall’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara con un contributo di 12.400 euro. "Come amministrazione – ha spiegato l’assessore Cristina Coletti – stiamo cercando di affrontare i disturbi del comportamento alimentare facendo rete con le strutture e le aziende sociosanitarie e sostenendo azioni concrete sul territorio, promosse da realtà come Kairos. Quello presentato è un progetto in cui come Comune abbiamo creduto perché attraverso una metodologia non consueta ed interessante mira a creare un impatto positivo per diverse famiglie che necessitano di risposte urgenti per un problema davvero complesso". Il progetto ‘Il cibo e i cinque sensi’ si svilupperà in tre giornate al centro ‘La Ginestra’ di via Ginestra 240, a Cocomaro di Focomorto. Appuntamenti che saranno gratuiti a circa venti partecipanti, fra persone con disturbi del comportamento alimentare e i loro caregiver. Il 19 ottobre e il 9 novembre le attività si svolgeranno dalle 10 alle 16, mentre il 30 novembre si terrà l’evento conclusivo, che comprenderà approfondimenti e un ‘Aperilab’ preparato insieme e aperto a tutti. Appuntamenti coordinati da Marina Messori (psicoterapeuta), Giulia Frontali (biologa nutrizionista) e Barbara Tecchiati (tecnico di riabilitazione psichiatrica del Centro Dca di Ferrara). Il progetto si rivolge anche ai professionisti sanitari e agli educatori, come occasione di formazione.

m. t.