"De Andrè e Gigi Riva, icone del Novecento Vi svelo i loro segreti"

Giornalista sportivo e uomo di teatro, Federico Buffa torna domani al Nuovo di Ferrara, alle 21, con lo spettacolo ‘RivaDeAndrè, amici fragili’, raccontando un particolare incontro tra Fabrizio De Andrè e Gigi Riva.

Che legame ha con Ferrara?

"Ci sono venuto come turista per tante mostre poi come teatrante, anche in paesi limitrofi. Torno al Nuovo, un teatro eccezionale"

Cosa ci svela dello spettacolo?

"Ero in tournée nel 2019 con un altro spettacolo e gli stessi artisti coi quali sono ora: Marco Caronna, regista autore e attore e Alessandro Nidi al pianoforte. Nel frattempo avevo girato un documentario per Sky su Riva e il Cagliari, parlando di un incontro con De Andrè. Quando Caronno, appassionato del cantautore, ascoltò alla tv questo aneddoto, mi chiese se fosse veramente successo dicendomi subito che, sul quell’incontro, avremmo fatto uno spettacolo. Così è stato. Lui ha scritto lo scheletro dello show e le parti di De Andrè e io ho aggiunto Riva. Nei rispettivi campi, sono due icone del ‘900 italiano"

Chi è Riva per lei?

"E’ una persona e uno sportivo a cui sono legatissimo. Sono cresciuto nel paese vicino al suo e da piccolo con la biciclettina andavo a vederlo che giocava"

Cosa vedremo?

"Spero di regalare un bell’intrattenimento. Certo ci sono tanti valori che hanno questi due personaggi e che trasmettono con la loro storia, entrambi hanno sempre creduto nelle loro idee e non hanno mai avuto paura di esporsi. Due persone molto forti ma dentro, a loro volta fragili. Nel mondo contemporaneo fatico a vedere un Riva. Un tempo non c’erano i soldi che ci sono ora, i calciatori come lui non andavano all’estero ed era un mondo più romantico, con gente che oltre a essere calciatore aveva lavorato. Gente che veniva dal popolo. Ed era più facile identificarsi con loro"

Il teatro, libertà di espressione?

"È così. Preferisco il teatro alla televisione perché la tv è un mezzo freddo, faticoso e ripetitivo, con lunghe pause tra un ciak e l’altro. Nel teatro c’è un rapporto diretto con il pubblico e non c’è un limite di tempo. Posso raccontare cose che in tv non si ha il tempo per farlo e posso prendermi il mio tempo narrativo, che la tv non concede. A teatro dico molte più cose, oltre a dirle con lo stile che voglio io permettendomi anche libertà".

Laura Guerra