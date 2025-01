De Angelis: "Siamo ebrei chiusi in noi stessi"

Domani alle 17.30, lo scrittore e borsista Luca De Angelis presenterà il suo nuovo libro ‘Sentimento del ghetto’ a Libraccio. A dialogare con lui: Luciano Caro, Ada Neiger ed Elisabetta Noè.

Qual è il suo scopo?

"Mi occupo di come la condizione ebraica si trasmetta in letteratura. Molti autori ebraici - come Svevo e Kafka - vengono penalizzati perchè non letti da un punto di vista ebraico".

Come è nata l’idea di ‘Sentimento del ghetto’?

"Negli anni ‘90 ho scritto una tesi circa gli ebrei visti come ‘bacilli e parassiti’. A fine tesi avevo citato Svevo e ho voluto, dopo anni, approfondire".

Come si definirebbe?

"Sono antiaccademico. Affronto temi che non vengono considerati, soprattutto in Italia".

Il ghetto è analizzato nella sua ambivalenza di spazio fisico e di ‘non luogo’.

"Nel libro cerco di approfondire questi due aspetti: da un lato quello del ‘ghetto subito’ - a cui si lega il concetto di ‘non luogo’, - un luogo vuoto -, dall’altro quello del ‘ghetto voluto’ - visto come un ’guscio protettivo’".

E qual è il problema alla base?

"Molti di questi scrittori non si sentivano ebrei. Quando uno scrittore era ebreo, tendeva ad annullare la sua condizione, per paura di non essere integrato. Per questo si parla di ‘judéité’, una condizione non solo esistenziale, ma anche effettiva".

Da dove nasce il tutto secondo lei?

"Non ‘passa la radice’, le origini. C’è autocensura. Svevo, per esempio, è l’autore più penalizzato. In ‘Senilità’ vi è un esempio interessante di come sia stata fatta autocensura, cancellando qualsiasi allusione alla condizione ebrea del protagonista".

Un ‘mito della caverna’ di Platone al contrario insomma.

"Sì, è un ‘mimetismo protettore’ come diceva Ludvigson".

Alla luce di quanto detto, come definirebbe la sua analisi?

"Sociologica. Io sono un sociologo della letteratura".

Attualizzando ancora di più la questione, come si pone lei in relazione a quanto succede oggi nel mondo?

"Già nell’800 si parla di un mondo ‘libero’ dagli ebrei, poi la Seconda guerra mondiale ha estremizzato la cosa. Sicuramente è un terreno minato e delicato, ma è importante parlarne".

E cosa ne pensa lei?

"Che siamo tutti ebrei. Spesso per difendere la nostra personalità ci chiudiamo in un ghetto".

Il messaggio finale quindi?

"Mostrare quanto sia ebraica la letteratura. Il messaggio ebraico è universale".

Progetti futuri?

"Mi soffermerò sulle rappresentazioni della ‘shoah prima della shoah’".

Andriy Sberlati