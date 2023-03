De Chirico e la metafisica ferrarese Ne parla lo psichiatra Adello Vanni

"Si sa come l’amore sia una specie di follia: chi è innamorato perde l’epopteia, la visione contemplativa". Chi sono le figure nel dipinto ‘Le muse inquietanti’ di Giorgio De Chirico? Come interpretare una delle opere più famose eppure (e per questo) più misteriose del maestro metafisico? Ad esempio, Adello Vanni, psichiatra e psicoterapeuta, già direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Ferrara, applica all’arte la sua disciplina, interpretando De Chirico con un metodo che definisce "ermeneutico psicobiografico". Sarà proprio questo il tema dell’incontro di oggi pomeriggio, alla Biblioteca Ariostea (ore 17), in cui lo psichiatra dialogherà con Stefano Caracciolo, professore ordinario di psicologia clinica dell’Università di Ferrara, partendo dal libro di Vanni che racconta le sue ricerche: ‘Le muse e le vergini inquietanti di Giorgio De Chirico. Uno psichiatra alla scoperta della metafisica ferrarese’ (Ed. Giraldi). Il dato da cui parte l’analisi di Vanni è l’amore di Antonia Bolognesi.

L’amore tra De Chirico e la Bolognesi fu di quelli tanto amari quanto intensi e, secondo le proposte di Vanni e dopo la recente pubblicazione del carteggio fra i due innamorati, consente di intravvedere una possibile chiave di interpretazione nuova e originale, del tutto convincente, dei molti ‘enigmi’ di cui De Chirico ha disseminato la sua opera.

f.f.