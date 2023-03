De Giorgio e Calvino al Comunale ’Qualcuno ha detto leggerezza?’

Appuntamento questa sera alle 21 al ridotto del Teatro Comunale con lo spettacolo "Qualcuno ha detto leggerezza?", incentrato sulle figure di Elsa De Giorgi e Italo Calvino. Dato il centenario della nascita di Italo Calvino e la modernità della figura di Elsa De Giorgi, viene proposto dal Teatro Comunale in occasione dell’otto marzo in cui ricorre “La Giornata internazionale dei diritti della donna” per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo.

Un’attrice-scrittrice, innamorata di uno scrittore, bloccata nel suo mondo, tra parole scritte e dette, a volte urlate. E si perde lì, nella paura di non riuscire a restituire con la parola tutto quello che sente, le sue emozioni.

Ognuno di noi ha uno scrittore che gli ha cambiato la vita, un libro che ti ha ispirato e fatto cambiare il modo di vedere le cose, guardare. Per lei è Italo Calvino, uno degli scrittori più importanti del ‘900. Con lui ha imparato il vero significato della “leggerezza”. Attraverso visioni e sogni rappresentati dalla bellezza della danza, la scrittrice-attrice racconta tutte le volte che si è innamorata ed è stata ispirata dalla vita. Una nuova e stimolante collaborazione per il gruppo Jazz Studio Dance della Polisportiva Putinati di Ferrara. Un progetto intenso e coinvolgente che nasce dalla fantasia di Fabrizia Lotta e che ha conquistato la coreografa Silvia Bottoni e i danzatori, sempre pronti a esplorare mondi nuovi con il gesto, la parola, i pensieri e il cuore. Ingresso libero.