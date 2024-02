De Martino, ’Quasi one man show’: "Sanremo? Ancora un po’ di esami"

Con lo spettacolo "one man show" arriva stasera, alle 21, al Teatro Comunale di Ferrara, Stefano De Martino, ballerino e ottimo conduttore che mostrerà le sue tante sfaccettature artistiche, cantando, recitando e raccontandosi nella sua costante evoluzione in ‘Meglio Stasera! Quasi one man show’.

Per il suo spettacolo, l’ha ispirata la frase ‘Meglio stasera che domani o mai’ di Miranda Martino: perché?

"Calza con la natura dello spettacolo. Venendo dalla tv sono abituato ogni sera a dover mandare in onda una cosa diversa, invece il bello del teatro è che in uno spettacolo sempre uguale, è il pubblico che cambia. Questo dà modo di poter sempre perfezionare lo show"

Un messaggio per tutti. E’ meglio fare, tentare piuttosto che avere rimpianti?

"Assolutamente si, bisogna provare, togliersi ogni tipo di dubbio. Io ho fatto questo spettacolo per fare ‘palestra’, penso che sia bene sporcarsi le mani, provare e riprovare. E’ciò che succede a teatro, di replica in replica, fino a quando non si arriva al punto giusto, che abbiamo trovato"

Qualcosa sullo show?

"E’ uno spettacolo a 360 gradi, con la musica dal vivo, la band di 8 elementi e io che canto, ballo e tengo in piedi un racconto che è il riassunto di questi anni. Non è un’autocelebrazione ma solo l’inizio di una carriera che ha tanti aneddoti divertenti e mille imprevisti diventati i monologhi dello spettacolo"

La danza, la tv e ora il teatro, che percorso è stato?

"Sembrano tutte cose diverse ma quando mi si chiede a cosa sono più affine, rispondo: al palcoscenico, l’unica costante di tutti questi mestieri. Stare sul palco e intrattenere, a volte con la parola, altre con la danza è il mio habitat"

Con resilienza e talento si ottengono risultati?

"Questo me l’ha insegnato la danza. Non c’è cosa che con lo studio non si possa ottenere. Volere è potere, ma si deve studiare, con dedizione"

Cos’è la danza per lei e che consiglio può dare ai giovani?

"La danza è tutto ciò che rappresenta la mia disciplina nella vita. Io sono un ballerino. Non lo fai. Lo sei. E fa parte del mio carattere e della mia educazione. Ai giovani dico di fare le cose con passione, ascoltarsi molto, interrogarsi e capire a che cosa si è disposti. Per fare grandi cose servono anche grandi sacrifici e rinunce. E in questo la danza è maestra"

Sanremo è senza presentatore, ci ha fatto un pensiero?

"Io sono iscritto all’università della tv, Sanremo è la laurea e io sto cercando di prendere buoni voti ad ogni esame ma ne mancano ancora un po’".

Laura Guerra