De Micheli gremito per la serata della ’Penna d’Oro’

Il teatro ‘De Micheli’ di Copparo è stata cornice della tradizionale serata dedicata all’assegnazione della ‘Penna d’Oro’, organizzata dal Lions club locale. Il premio, giunto alla 23esima edizione, è riservato a personaggi copparesi distintisi in ambito culturale. Il riconoscimento, quest’anno, è stato assegnato al noto musicista Antonio Rolfini. Laureato in pianoforte, composizione corale e direzione di coro, Rolfini è attualmente docente di pianoforte. Premiato in vari concorsi nazionali, è autore di colonne sonore e di brani propri: grazie ad uno di essi ha vinto un importante premio nel 2016. La serata si è conclusa con una breve esibizione nella quale il maestro ha dato sfoggio delle proprie abilità, suonando alcuni suoi brani e una reinterpretazione del celebre brano ‘Hello Dolly’ di Louis Armstrong. Nella stessa serata, la presidente del Lions Club Luisa Vacchi ha consegnato un altro riconoscimento: la ‘Penna d’Oro alla carriera’ ad Alfio Pesci, da sempre presente nel volontariato copparese (attualmente è Presidente Avis), e pittore autodidatta, con oltre 700 opere all’attivo e svariate mostre in Emilia Romagna e Veneto. Poi, sono stati portati a compimento altri importanti Service: il Poster della pace, il progetto Kairos, e le attività a favore delle api. Per il primo sono stati premiati sul palco i tre alunni delle scuole medie che meglio hanno interpretato il tema della pace nel mondo con i loro dipinti: il concorso ha valenza mondiale e vedrà successivamente premiare il miglior dipinto tra quelli inviati dai Lions di tutto il mondo. Il Progetto Kairos, invece, ha visto al lavoro le classi delle scuole elementari del circondario copparese sul tema della inclusività, grazie alla messa in scena di storie legate agli animali e a come unendo le proprie caratteristiche si possa giungere ad un obiettivo condiviso. Per ultime si sono esibite le classi quinte delle scuole elementari.

Valerio Franzoni