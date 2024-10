De Pascale a Copparo insieme agli operai: "Difendiamo la dignità di tutti i dipendenti"

Ieri il candidato alla presidenza della Regione Michele de Pascale ha iniziato il suo tour elettorale nel Ferrarese da Bosco Mesola, dove al mattino al mercato ha incontrato i residenti e consegnato la sintesi del suo programma per le elezioni regionali del 17 e 18 novembre. Da lì si è spostato nella sede di Casa Mesola, una delle cooperative agricole più grandi nel territorio del Delta che dalla fondazione, negli anni Sessanta, ad oggi, è notevolmente cresciuta e, come ha potuto sentire lo stesso de Pascale, intende continuare a investire nella produzione e trasformazione di prodotti agroalimentari. Nella tarda mattinata, il candidato è andato davanti ai cancelli di Berco a Copparo, dove ad attenderlo c’erano i lavoratori in sciopero e i sindacati. Sono stati loro a lasciare la parola al candidato presidente che ha così potuto portare la propria solidarietà alla battaglia dei dipendenti. Sono stati tre i punti su cui ha insistito nel suo intervento. Lo stigma delle modalità con cui l’azienda ha aperto la vertenza, la forza della compattezza di lavoratori e sindacati in questa fase così delicata e infine il coinvolgimento di tutte le istituzioni dal livello locale fino a quello nazionale affinché tutte, al di là del colore politico di chi le guida, siano parte in causa verso l’azienda per la difesa del lavoro e della dignità dei dipendenti Berco.