De Pascale, il cordoglio: "Giorni tristi per tutti". FI: "Rete 118 con criticità"

Le tre vite spezzate hanno addolorato l’intera Regione e non solo. Tanti messaggi di affetto e solidarietà sui social. Una processione continua di chi è incredulo che tre vite così giovani si siano spente in sole 48 ore, a pochi chilometri di distanza. Dalla Regione non poteva mancare il messaggio di cordoglio del governatore: "A tutte le famiglie, alle prese con un dolore che è anche solo difficile immaginare, va il nostro pensiero più sincero e il nostro abbraccio. Come Regione Emilia Romagna, ci stringiamo al loro dolore e a quello delle comunità colpite". Così ieri Il presidente della Regione, Michele de Pascale, ha espresso il cordoglio e solidarietà per le tragedie che si sono registrate nel weekend sia ai lidi ferraresi che a Misano: "Sono giorni tristi per la nostra comunità regionale – afferma –, segnati da eventi che ci toccano nel profondo. Aymane Ed‑Dafali, 16 anni, ha perso la vita dopo essersi tuffato in mare per aiutare due persone in difficoltà. Un bimbo di sei anni è scomparso in piscina – prosegue de Pascale – e un ragazzo di undici anni è deceduto dopo essere stato soccorso in mare. Ieri, durante il Mondiale Superbike a Misano, un addetto alla corsa è stato colto da un malore e non ce l’ha fatta". E ancora il presidente della Regione de Pascale: "A tutte le famiglie coinvolte va il nostro pensiero più sincero e il nostro abbraccio. Come Regione Emilia-Romagna, ci stringiamo al loro dolore e a quello delle comunità colpite". Sulla tempestività e sui tempi di interventi da parte dei soccorsi è stata presentata da Forza Italia, anche se va detto che ad una prima analisi non sarebbe stata riscontrata alcuna anomalia nella catena degli aiuti ai tre giovanissimi deceduti. In ogni caso, il presidente del gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali, vuole vederci chiaro. "Ci sono state criticità nella rete 118 per i soccorsi al bambino di sei anni deceduto al Lido delle Nazioni?", chiede in una interrogazione alla giunta regionale. E aggiunge: "La provincia di Ferrara è stata colpita in meno di due giorni da tre tremende disgrazie riguardanti giovanissimi bagnanti. Sicuramente una tragica concomitanza di eventi ma bisogna comunque chiedersi se i soccorsi hanno funzionato al meglio e se quindi occorrono modifiche se non potenziamenti nella rete del 118 a servizio dell’area dei lidi ferraresi e della riviera adriatica regionale più in generale – ha dichiarato Vignali – A quanto risulta, per il bambino deceduto in un camping al Lido delle Nazioni, sono intervenuti per i soccorsi ambulanza e automedica dall’ospedale di Cona e l’elicottero dell’elisoccorso di Bologna. L’elisoccorso di Ravenna sarebbe stato indisponibile perché impegnato nell’Appennino modenese, così come anche l’automedica dell’ospedale del Delta era impegnata in un altro intervento. Va verificato se la percorrenza più lunga non abbia comportato un eccessivo allungamento dei tempi di intervento. Inoltre, bisogna valutare se la rete del 118 per un’area come quelle della Riviera sia in grado di rispondere a molteplici richieste di intervento".