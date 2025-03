De Pascale incontra i sindaci: "Realismo sulle infrastrutture. Chimica, Ferrara e Ravenna ambiscono a essede leader"

Pragmatismo, realismo e collaborazione. Senza pregiudizi, remando tutti dalla stessa parte: quella del bene di Ferrara e del suo territorio. Michele de Pascale, tra i sindaci, si sente a suo agio. Dalla prospettiva di governatore emiliano-romagnolo raccoglie e rilancia. Individua le priorità: conclusione del processo di fusione delle aziende sanitarie, ripensamento della legge urbanistica, realismo sulle infrastrutture fondamentali (terza corsia della A13 e Cispadana) e rilancio occupazionale, con crisi Berco e prospettive per i petrolchimici come stelle polari. L’occasione è l’incontro, ieri mattina, tra lui e i 21 sindaci della provincia: un’occasione di scambio e confronto su alcuni dei dossier trasversali a tutto il territorio.

"Sul processo di fusione delle due aziende sanitarie – scandisce il presidente della Regione – siamo arrivati al dunque. Abbiamo già preso contatti con i ministeri interessati, dai quali abbiamo avuto risconti positivi. Per arrivare alla definizione del processo di fusione, occorre una legge nazionale che stiamo aspettando. Per il resto, il processo a Ferrara è ben avviato". Dopo un passaggio sulla "disponibilità a ragionare in ordine a una revisione della legge urbanistica regionale" - perché sul territorio ferrarese "si registrano forti pressing insediativi delle società che fanno pannelli fotovoltaici e impianti a biogas – de Pascale arriva al punto cruciale. Le infrastrutture. "Ci vuole un patto di realismo – scandisce il numero uno di viale Aldo Moro – nel definire risorse e priorità. L’assessore Irene Priolo senz’altro a breve entrerà più nel merito, ma direi che in linea di massima ci potremo concentrare con priorità su A 13 e Cispadana".

Accomunate – le due infrastrutture in assoluto più strategiche per il territorio anche in ordine a un ragionamento di area vasta – da un terribile, comune destino che ha a che fare con "le concessioni autostradali, che vanno azzerate: non è ammissibile che su altre questioni molto più dirimenti si riesca a prendere decisioni in poco tempo, mentre sulle infrastrutture il Paese si fermi per via di complicazioni burocratico-legali".

Come non concordare, in effetti. L’assenso dei primi cittadini è trasversale e si misura con il numero di volte che le teste degli amministratori annuiscono. La condizione socio-occupazione è uno di quei temi, a maggior ragione in questa fase, impossibili da eludere. In questo senso, massima attenzione è rivolta alla crisi Berco. "Ho avuto anche nelle scorse ore – così de Pascale – un’interlocuzione con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso sul cui tavolo c’è il ‘fascicolo Berco’. Al di là della drammaticità legata ai licenziamenti, sull’azienda che ha sede a Copparo esiste un altro problema: la mancanza di un disegno chiaro per rilanciare il sito. Non si intravedono prospettive per il futuro".

Sullo sfondo, il tema della transizione che sta sempre più coinvolgendo il mondo della chimica. "La graduale riduzione della chimica di base è un passaggio doloroso – chiosa il governatore – che al momento ci riguarda in parte. Certo, però, è che l’Emilia-Romagna per tutto ciò che riguarda l’evoluzione del comparto chimico deve dire la sua. Anche perché oggi paghiamo le scelte di quindici anni fa, ma la chimica italiana senza i petrolchimici di Ferrara e di Ravenna non esiste e questi territori hanno l’ambizione di essere leader nel comparto". Con buona pace di tutti, ne più e ne meno della verità.