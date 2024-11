De Pascale: "La crisi?. Servono investitori"

Dalla sicurezza idraulica alla tenuta del sistema industriale, il candidato alla presidenza della Regione del centrosinistra e civici Michele de Pascale ha raccontato ieri sotto la Galleria Matteotti la sua visione per il rilancio della provincia Ferrarese. Con lui c’era il segretario provinciale Pd Nicola Minarelli. "La zona di Argenta – spiega De Pascale – è stata colpita dall’alluvione, ma, oltre a mettere in sicurezza questa zona, bisogna lavorare sulle aree che per ora non sono state colpite". Il tessuto economico e industriale è fondamentale: "Incontrerò le Rsu del Petrolchimico perché oltre ad occuparci della realtà in crisi – prosegue de Pascale –, bisogna salvaguardare ed evitare che ci finiscano quelle che ancora non lo sono. Prima del Petrolchimico farò tappa alla Berco per stare al fianco dei lavoratori. Vogliamo metterci la faccia in questa situazione e avere un ruolo nel trovare una soluzione alla crisi del settore metalmeccanico. Sulla via Emilia abbiamo una ricchezza di attività e investimenti, al punto che si fatica a trovare la forza lavoro necessaria. Dobbiamo quindi prevedere gli investimenti anche in zone meno ricche, farle diventare appetibili. È necessario trovare investitori che aiutino per cominciare Berco e Tollok, ma anche tutto il tessuto industriale ferrarese. Serve un rilancio". De Pascale ha visitato aziende agricole ferraresi e ha incontrato i pescatori di Comacchio: "È molto forte e radicata la vocazione agricola in questa provincia e anche la pesca. Dobbiamo mantenere vive queste peculiarità, aiutare una tradizione di eccellenza colpita anch’essa dalla crisi. Poi c’è il problema del parco del Delta del Po, un ente a metà che deve spiccare il volo attraverso degli investimenti, magari in collaborazione con il Veneto". Il centrosinistra, del resto, è molto attivo in questi giorni con diverse iniziative. Oggi, alle 21, alla sala Alda Costa, Vasco Errani, Marcella Zappaterra ed Enrico Bassi saranno i relatori dell’evento ’In difesa della sanità pubblica e universalistica’. Il tema sanitario è uno dei pilastri della campagna elettorale di de Pascale: "Dobbiamo garantire servizi più vicini alla comunità".

Matteo Radogna