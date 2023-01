Debiti fino a mille euro, la Giunta: "No all’automatismo sullo stralcio"

CENTO

Con il consiglio comunale di oggi alle 19.30 si voterà per l’annullamento automatico dei debiti dei cittadini verso l’ente, di importo residuo fino ad 1.000 euro, opzione prevista nella legge di bilancio governativa. "Si interrompe l’automatismo per cui al debitore veniva stralciata la parte che riguarda gli interessi, solo per le violazioni al codice della strada e sanzioni – spiega l’assessore Carlotta Gaiani (foto) - rimane aperta comunque la possibilità di accedere a un regime di rientro più virtuoso. In questo modo si fa sì che lo sconto di interessi e sanzioni venga concesso solo a chi si impegna a pagare il proprio debito, con molte dilazioni e facilitazioni, evitando che passi il principio ingiusto ed iniquo, che chi non paga è premiato nello stesso modo di chi paga". La quota capitale rimane dovuta. "Opporsi significa incentivare il ricorso da parte del debitore alla procedura del meccanismo premiante solo a fronte dell’impegno a pagare il dovuto, riguardo le cartelle fino al 30 giugno 2022 – spiega – attivandosi presso l’Agenzia Entrate-Riscossione, entro fine aprile, manifestando l’intenzione di pagare la quota capitale dovuta. Solo così vi sarà l’abbuono e l’accesso a una rateizzazione di massimo 18 rate. Il Comune con questa scelta persegue una politica attiva virtuosa per la riscossione dei propri crediti attivando ogni leva possibile, anche su indicazioni della Corte, e per il contrasto all’evasione fiscale".

E si parla di importi. "Affidate all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, nel caso di non adozione della delibera di Consiglio, verrebbero stralciate automaticamente di sanzioni ed interessi per i tributi, per le sanzioni amministrative e codice strada, 258.785,94 euro – va nello specifico – Per ICI si parla dello stralcio di interessi per 57.228,66 euro su 108.381 euro di capitale, per mensa, nido trasporti si taglierebbe interessi per 17.364,26 euro su 145.572 euro di capitale ancorar non pagato e per oneri di urbanizzazione lo stralcio sarebbe di 371,68 euro su 2.609,12 euro. Per quanto riguarda i numeri della polizia locale, invece, è di 183.821,34 euro l’importo degli interessi residui stralciabili a fronte di un totale complessivo di 1.169.847,48 euro da riscuotere".

l.g.