"Debito pubblico, un peso sulle spalle dei nuovi nati"

Gentile lettore, il suo ragionamento non fa una grinza. Mi sento però di allargare un po’ il ragionamento. Il debito, infatti, è solo una piccola parte di un problema ancora più ampio. Se la domanda è ‘che mondo lasciamo ai giovani, ai nostri figli e nipoti?’, la risposta mi lascia interdetto. Del debito ha già detto ampiamente lei, e i numeri sono numeri. Vogliamo poi parlare dell’ambiente? Il nostro lascito sarà un pianeta sempre più inquinato, nel bel mezzo di un pesantissimo cambiamento climatico e - almeno pare - senza nessun progetto concreto e a lungo termine in grado non dico di invertire la rotta, ma di rallentare la caduta nel precipizio. Lasciamo un mondo costellato di guerre, l’ultima delle quali è scoppiata sulla soglia di casa nostra, con pesanti ripercussioni per tutta l’Europa. Dal punto di vista del lavoro lasciamo impieghi precari, sempre meno tutelati e salari sempre più erosi. Lasciamo infine un mondo piegato dalla pandemia, alle prese con una difficoltosa rinascita ostacolata da rincari folli. Potrei andare avanti, ma mi fermo qui. Si possono correggere tutte queste storture? Può darsi. Sicuramente non finché chi ci governa (di qualunque colore egli sia) rimane aggrappato a logiche di poltrona e a manovre da politicante, lontane più che mai dalla vita quotidiana delle persone.