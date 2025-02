Debussy e Schönberg a palazzo Naselli Crispi. A omaggiarli quattro alunni del Frescobaldi

Nuovo appuntamento per la rassegna di concerti del conservatorio Frescobaldi, realizzata nella cornice di palazzo Naselli Crispi, sede del Consorzio.

Oggi pomeriggio, alle 17.30, il concerto sarà dedicato alle atmosfere di Vienna e Parigi all’alba del XX secolo. Il programma presenta, nella prima parte, due importanti opere pianistiche di Debussy e di Schönberg, composte quasi negli stessi anni. La seconda serie delle ’Images per pianoforte’ di Debussy, scritta nel 1907, si compone di tre brani. Nel primo il suono delle campane è percepito attraverso la delicatezza degli accordi. Il secondo brano suggerisce l’idea di una luna che illumina con riflessi trasparenti un antico tempio ormai ridotto in rovina. Nel terzo brano infine, è facile riconoscere il colpo di pinne dei pesci, il veloce guizzo, l’improvviso mutamento di direzione, il luccichio dei colori e l’iridescenza prodotta dal riflesso, sull’acqua, delle scaglie rilucenti. Solo due anni separano le ’Images’ debussiane dai ’Drei klavierstücke (Tre pezzi per pianoforte) op. 11’ di Schönberg, composti nel 1909. Anche in questo caso si tratta di una trilogia, di un terzetto musicale, in cui i brani rappresentano una svolta nel percorso compositivo schoenberghiano. Sono infatti la prima opera ’atonale’ del compositore austriaco, nella quale egli volta le spalle alle certezze del sistema tonale, aprendo la strada al pianismo del XX secolo.

La seconda parte del concerto, invece, è interamente dedicata alla musica vocale francese e si apre con un’aria di ’Mélisande’, nella versione di Debussy. Sempre di Debussy l’’Aria di Lia’ dalla cantata ’L’enfant prodigue’ e la bellissima ’Nuit d’etoiles’ su testo di Théodore de Banville. È una canzone popolare greca ad ispirare la ’Chanson de la mariée’ di Ravel, che riprende la melodia tradizionale aggiungendo un accompagnamento che è quasi un moto perpetuo. Semplicità e leggerezza spirano anche dalle tre ’Mélodies’ di Gabriel Fauré, scritte su testi di Armand Silvestre e di Victor Hugo Il programma ð: 3338043626