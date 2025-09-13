Debutta progetto pilota: "Agrivoltaico, ci siamo. Coltiveremo tra i pannelli"

Pannelli sì, pannelli no, pannelli forse. Ad Argenta il Comune ricorre al Tar, nel mirino un impianto agrivoltaico che una società ha chiesto di realizzare nelle campagne di Boccaleone. A Ferrara i pannelli danno energia alle aziende, tra qualche giorno all’ospedale di Cona. Ma c’è chi, a gra voce, chiede vengano fatti solo sui tetti di capannoni ed edifici magari abbandonati. Un altro dato. Il 26% delle nostre imprese dell’industria e dei servizi ha investito, o lo farà quest’anno, in tecnologie sostenibili per ridurre l’impatto ambientale, risparmiare energia e contenere le emissioni di CO2 (dato Camera di commercio, sul Rapporto di Fondazione Symbola e Unioncamere).

Pannelli, uno, nessuno e centomila. Riusciamo a fare chiarezza? "L’Europa spinge sul green, la direzione è questa. Fondamentale valutare pro e contro, vedere se ci sono le conzioni, difendere la nostra campagna ma non buttare via il futuro", dice Nicola Gherardi, proprietario di un’azienda agricola. E’ stato presidente di Confagricoltura Ferrara, vicepresidente di Confagricoltura Emilia Romagna. E’ presidente della Fondazione Fratelli Navarra. Ama la campagna, ma non gira le spalle al futuro.

Lei sta realizzando un impianto agrivoltaico? "Sì, stiamo aspettando il via libera. Il progetto riguarda un’area di 70 ettari tra Baura e Gaibanella. Noi saremo coinvolti per una parte della superficie con due appezzamenti. Anche qui credo sia fondamentale chiarire, dobbiamo sapere bene di cosa parliamo"

Cosa intende dire? "Un impianto agrovoltaico è un sistema che combina la produzione di energia rinnovabile con la coltivazione di terreni agricoli. E’ così deve essere, non solo sulla carta"

Ci sono controlli? "Certo. Se non viene portata avanti insieme alla produzione di energia anche la produzione agricola, se non si coltiva, ti bloccano senza mezzi termini l’impianto. Lo dico per sgomberare la discussione da alcuni equivoci, da fraintendimenti"

Quali? "Sento dire da qualcuno che questi impianti poi non produrranno nulla, nessun prodotto agricolo, che è solo un alibi. Non è così. In alcune regioni italiana ci sono impianti così alti che sotto hanno coltivato la frutta, alberi di pere"

E da noi? "Appunto, stiamo aspettando quell’autorizzazione. Abbiamo già presentato la pratica. Parliamo di cinque o sei mesi fa"

Avete già idea di cosa fare? "Un’idea? Abbiamo un progetto ben preciso. Sotto gli ’specchi’ puoi coltivare di tutto alla fine, grano, bietole, soia, sorgo, erba medica. Ripeto, di tutto. E’ chiaro che poi, quando verranno decisi tutti i dettagli, ci occuperano anche degli aspetti tecnici. Tra questi, per fare un esempio, quale tecnologia adottare al momento della raccolta, per la stessa coltivazione. Vorrei poi aggiungere un aspetto che credo importante"

Prego "Sotto i pannelli è possibile anche procedere, realizzare allevamenti zootecnici"

Ha in mente qualche capo in particolare? "Ripeto, siamo in una fase preliminare. Ma dobbiamo saper cogliere i segnali del cambiamento. L’allevamento di ovini ha avuto un forte impulso in questi ultimi anni con l’arrivo in Italia di altre etnie. Anche questa è un’opportunità. Come dicevo prima, la nostra campagna è la forza di questa provincia. Ma non va buttato il futuro, bisogna capire il cambiamento. E la nostra associazione, parlo di 18 anni fa, è stata la prima a capirne l’importanza"

Insomma non va buttato con l’acqua sporca anche il bambino "Se le piace questa formula"

Come procede la Cer Zeus, la comunità energetica? "Ormai ci siamo, a ottobre riusciremo a fornire energia pulita all’ospedale di Cona".

Mario Bovenzi