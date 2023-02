Debutto discografico di Morello E’ il grande jazz del Torrione

Il debutto discografico di Enrico Morello (foto) in programma questa sera alle 21.30: il Torrione presenta, infatti, l’evento Cyclic Signs (Auand, 2021). Morello è un nome tutt’altro che nuovo: pur esordendo solo ora in veste di leader, Morello è infatti da numerosi anni una scelta di riferimento per le formazioni di alto profilo del jazz nazionale. Trattandosi di un batterista, non stupisce che la musica di questo suo quartetto parta dalle fondamenta ritmiche, intese però non come semplice scansione metrica ma come una serie di tracciati multiformi e inattesi. Lo accompagnano in questo viaggio sonoro Francesco Lento alla tromba, Daniele Tittarelli al sax alto e Matteo Bortone al contrabbasso. La spinta propulsiva di questo lavoro scaturisce dalla fascinazione verso i ritmi dell’esistenza e dalle molteplici facce delle loro mutazioni. Morello ha cercato di sovvertire la prevedibile logica del tempo metricamente organizzato tracciando percorsi compositi, con l’intento di restituire all’ascoltatore la sensazione di sorpresa e disorientamento che si prova quando ci si affaccia alle finestre dell’ignoto.

L’utilizzo di un organico asciutto e costituito da strumenti prevalentemente monodici ha favorito il rapporto dialettico fra la dimensione orizzontale e quella verticale della musica. Queste scelte conducono così all’esplorazione di paesaggi sonori archetipici, essenziali dal punto di vista timbrico ma complessi ed articolati nella loro manifestazione corale; in questo non dissimili da alcune produzioni di musica tradizionale dell’Africa centrale. Al concerto segue l’imprevedibile jam session. Per informazioni e prenotazione cena 3314323840 dalle 12.