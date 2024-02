Debutto sulle note di Vivaldi ’MusicAscuola’ prende il largo

Theremin porta avanti il progetto ’MusicAscuola’ nelle province di Ferrara, Ravenna e Bologna. A suon di musica ieri si è aperta la conferenza per la presentazione dell’iniziativa nella provincia ferrarese. In sala del consiglio provinciale c’erano il presidente della Provincia Gianni Padovani, la sindaca di Goro Maria Bugnoli, la vicesindaca di Comacchio Maura Tomasi, l’assessora alla Cultura e Pubblica Amministrazione Daniela Patroncini del Comune di Vigarano Mainarda, la vicesindaca di Bondeno Francesca Piacentini. Come promotori del progetto erano presenti Giorgio Borgatti, direttore della Civica Scuola di Musica di Comacchio, Alessandro Vanzini il direttore della Scuola di Musica Theremin di Vigarano Mainarda e il consigliere regionale Marco Fabbri. A partecipare all’incontro c’erano anche i dirigenti di alcune delle scuole interessate dal progetto.Dopo una performance di un quartetto sulle note di Vivaldi ed Ennio Morricone, il presidente della Provincia Padovani ha commentato: "Magari tutti i consigli comunali e provinciali iniziassero così. Saremmo tutti più calmi" conclude ridendo. Con ben 540 iscritti il progetto coinvolge diciannove scuole primarie e secondarie, offrendo complessivamente 1140 ore di lezioni gratuite garantite da novanta cattedre tra docenti di strumento e figure professionali per i bisogni specifici. La Regione Emilia-Romagna ha premiato la progettazione di Theremin con un finanziamento di oltre duecentomila euro, 130 dei quali solo per la provincia di Ferrara. Il progetto ’MusicAscuola’, oltre ad offrire semplicemente lezioni di musica, sottolinea l’importanza dell’aspetto sociale e culturale della musica nel promuovere il benessere individuale e collettivo. Inoltre cerca anche di migliorare la qualità della vita degli studenti e delle varie comunità di riferimento nel loro insieme. "Questo è un progetto molto importante - afferma il consigliere regionale Fabbri - promosso dalla Regione nel 2018 a favore della valorizzazione della musica". Soddisfatta anche la vicesindaca di Comacchio Tomasi: "Iniziativa educativa che farà sentire i ragazzi partecipi alla comunità". Con una frase di Beethoven la Sindaca Bugnoli di Goro introduce la sua riflessione: "Dove le parole non arrivano, ci arriva la musica. Con questa si impara a stare vicno agli altri".

Federico Besio