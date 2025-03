Decessi sospetti all’ospedale, si allungano i tempi dell’indagine

Si allungano i tempi dell’indagine aperta per fare chiarezza sulle morti sospette all’ospedale di Argenta. Le operazioni medico legali, particolarmente complesse, stanno infatti richiedendo più tempo del previsto. A quando si apprende, di recente i medici legali hanno chiesto una proroga dei termini per poter completare gli accertamenti sia sugli anziani deceduti (la 90enne Floriana Veronesi e l’83enne Antonio Rivola) che su una quarantina di pazienti in vita, ma che sono stati ricoverati nel reparto in cui lavorava l’infermiere finito sotto inchiesta, un 44enne oggi sospeso dal lavoro. Per conoscere la verità sulle cause dei decessi e sull’eventuale coinvolgimento di altri pazienti bisognerà dunque attendere ancora. La lente degli inquirenti è focalizzata sul Midazolam, un potente ipnotico-sedativo della famiglia delle benzodiazepine, utilizzato in ambito ospedaliero come sedativo e rilassante muscolare. Somministrabile solo dietro prescrizione e sotto controllo medico, il Midazolam viene impiegato come coadiuvante dell’anestesia locale o nelle procedure endoscopiche, come colonscopia o broncoscopia. Il sospetto è che sia stato somministrato senza prescrizione e in maniera impropria. Al momento, però, siamo ancora nel campo delle ipotesi investigative. Per avere certezze bisognerà dunque attendere l’esito delle consulenze medico legali e tossicologiche disposte dalla pubblico ministero Barbara Cavallo, titolare del fascicolo d’inchiesta.

Un passo indietro. L’inquietante vicenda prende le mosse il 27 settembre. Era un venerdì e per quel giorno in duomo ad Argenta erano fissati due funerali, uno alla mattina e l’altro al pomeriggio. Ad annullare le esequie fu la procura, attivata su segnalazione della stessa Ausl che aveva ritenuto necessari approfondimenti su quei decessi. Le salme dei due anziani furono quindi messe a disposizione dell’autorità giudiziaria per tutte le verifiche del caso. I sospetti si concentrarono sull’infermiere 44enne, ora indagato per omicidio volontario e maltrattamenti. L’attività di procura e carabinieri è finalizzata a chiarire se la morte dei due anziani sia in qualche modo correlata a un uso improprio di farmaci (e in particolare del Midazolam) somministrati ai pazienti, entrambi ricoverati nel reparto di Lungodegenza post acuzie geriatrica riabilitativa.

Federico Malavasi