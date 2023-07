Decibel, disagi e proteste "La musica entra nelle case, la notte qui non si dorme"

Abita poco lontano dai tavolini e chioschi della darsena. E quella musica, lo dice senza mezzi termini, a lui proprio non piace. "Siamo costretti la sera a tenere le finistre chiuse – dice Luisano Boselli, residente in viale IV Novembre, ex bancario –, la musica è assordante. In genere spengono tutto intorno a mezzanotte, a volte vanno anche oltre. La mia camera da letto affaccia proprio sul lato della darsena, siamo esasperati". Non è il solo a puntare il dito su consolle e amplificatori, casse da dove escono decibel e dj. I palazzi che affacciano proprio lungo la strada dove si trovano i chioschi sono al limite della sopportazione. "Una sera non ne potevo davvero più – riprende, indicando verso la distesa di ristoranti – . Sono uscito di casa, ho attraversato la strada e ho chiesto semplicemente di abbassare un po’ la musica. Mi hanno detto che non si poteva, che la gente stava ballando, mi hanno anche spiegato che loro con i decibel sono in regola. Sinceramente non posso sapere se sono in regola, ma non posso certo andare a prendere un macchinino per misurare se in questa zona si crea inquinamento acustico. Non è il mio mestiere". La protesta scorre anche sui Social. Forte l’esasperazione soprattutto nei cittadini che abitano nei palazzi fronte darsena. "Abbiamo le camere da letto che affacciano proprio su questo lato – interviene una donna, al ritorno dalla spesa, sotto il peso delle sporte e della calura che si fa opprimente –. La notte è un calvario. Non è il primo anno che dobbiamo lottare con questa situazione, forte il disagio soprattutto per le persone anziane". E per chi va ancora la mattina a lavorare. "La notte non si dorme", sbotta una coppia, che affretta il passo per sfruggire all’afa che sembra mozzare il respiro. Di nuovo Boselli: "Non c’è solo il rumore della musica, ci sono anche gli allagamenti". E va con la memoria a quel fiume d’acqua che il 19 agosto dello scorso anno ha invaso le case, una cascata che dal parcheggio dell’ex Mof si è riversata sulla strada. La pensa diversamente Valeria Landi, studentessa di scienze dell’educazione, viene da Fusignano (il paese dell’allenatore Sacchi) e abita a pochi passi dalla darsena. Qualche sera fa era tra quei tavolini. "Si sta benissimo", dice convinta.

Mario Bovenzi