Decifrare i tarocchi e storia della simbologia con Andrea Vitali

Giovedì alle 21 terza serata divulgativa organizzata dall’Associazione #Oltre sul tema: "Tarocchi: Storia e Magia - Dal Quattrocento all’età dei lumi", con relatore Andrea Vitali. Medievista, musicologo e regista, negli anni Ottanta ha inaugurato in Italia lo studio iconologico dei Trionfi (Arcani Maggiori) dei Tarocchi, per il quale è riconosciuto tra i massimi esperti al mondo. In oltre quarant’anni di attività di ricerca è giunto alla completa decifrazione delle allegorie e simbologie degli antichi mazzi, approfondendo particolarmente la letteratura, l’antropologia, la religione, la filosofia e il gioco dei tarocchi dal XV al XIX secolo. A lui si deve inoltre la scoperta attraverso documenti cinquecenteschi dell’etimo e del significato del termine Tarocco e il motivo della presenza del Bagatto. Dopo la laurea in studi umanistici, il dottorato in musicologia medievale e il diploma in archivistica e paleografia, si è dedicato all’indagine dell’immaginario medievale, coniugando ricerca storica e direzione artistica. Dal 1980 ha ideato e diretto numerosi festival di cultura e spettacolo medievale.