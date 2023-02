Decine di banchi salvati dal macero grazie al lavoro dei ragazzi disabili

Dai tempi della pandemia hanno ‘salvato’ dalla discarica, ristrutturandoli, decine di banchi e sedie, oggi utilizzati nelle scuole cittadine, nei laboratori didattici e nelle sale musica. Loro sono i giovani con disabilità del progetto ponte - una trentina nel complesso - promosso dal Comune, con la Fondazione dalla terra alla luna e alcuni partner, tra cui la cooperativa sociale ’La Città verde’. L’ultima consegna di dotazioni scolastiche recuperate dopo un lavoro in falegnameria ha riguardato alcuni sgabelli, donati alla sede dell’Orchestra Gino Neri di via Darsena 57. L’orchestra proprio in questi giorni ha festeggiato i 125 anni dalla fondazione.

Le sedute, per l’occasione, sono state decorate con chiavi di violino grazie al paziente lavoro di Giacomo, Alessandro e Alberto, coordinati dal maestro d’opera Gianluca Cuscini. "Una bellissima esperienza, di grande soddisfazione e anche divertente e che si unisce a tante altre attività che realizziamo", hanno detto i ragazzi. Nel complesso, ad oggi, sono una trentina gli sgabelli e una decina i banchi restituiti a nuova vita. Alla consegna era presente anche l’assessore Dorota Kusiak: "Il progetto ponte attualmente coinvolge circa 30 persone, tra i 16 e i 30 anni circa, e in questi anni ha consentito a molti giovani di realizzare esperienze, fare formazione, acquisire nuove competenze, anche dopo il percorso scolastico, nella prospettiva di una futura vita lavorativa. Dalla pandemia l’esigenza, da un lato, di arricchire le proposte per i ragazzi con disabilità e dall’altro di non buttare preziose dotazioni scolastiche, pur in cattivo stato, ha raccolto l’iniziativa di tanti, che si sono adoperati creando le condizioni per il recupero, con ampio coinvolgimento. Da quel momento con la Fondazione ‘Dalla terra alla luna’ e la cooperativa sociale ‘La Città verde’ decine di arredi sono tornati ad essere pienamente utili". "Questa iniziativa - ha sottolineato Mariella Ferri, presidente della Fondazione - unisce diversi vantaggi: il riuso, l’attenzione all’ambiente, l’attività formativa in falegnameria, la socialità. Il lavoro dei ragazzi è utile e funzionale ad altri studenti in uno scambio reciproco e continuo che è sempre arricchente".

re. fe.