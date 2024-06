Decolla il progetto ’Open walls’. Gli artisti dipingono ’liberi muri’

Il parco ex Camilli diventa una galleria a cielo aperto per l’arte del muralismo. Per due giorni infatti, oggi e domani, l’area verde riqualificata tra il sottomura di Rampari di San Paolo e via Darsena ospiterà artisti italiani e stranieri che realizzeranno le loro opere sui "primi muri liberi di Ferrara".

L’iniziativa, ‘Ferrara Open Walls’, nasce da un’idea dell’associazione culturale Iceberg aps, che ne curerà la realizzazione, ed è patrocinata dal Comune. I dettagli dell’evento sono stati illustrati ieri mattina nella residenza municipale dal vice sindaco Alessandro Balboni assieme al presidente dell’associazione Iceberg Alessandro Soriani e all’art director. "E’ un progetto – ha spiegato Balboni – su cui abbiamo lavorato nello scorso mandato e che ha l’intento di valorizzare un luogo della città molto frequentato. Un’area verde riqualificata nell’ambito del progetto della nuova Darsena, ma sui cui muri si sono verificati fenomeni di vandalismo con scritte che rischiano di rovinare il decoro dell’intera area. Per questo, grazie all’idea proposta dall’associazione Iceberg, abbiamo pensato di coprire quelle scritte con opere di arte urbana che possano contribuire alla riqualificazione del parco. Ci saranno artisti di primo livello italiani e stranieri che potranno dare libera espressione alla loro creatività". Il presidente dell’associazione Iceberg Alessandro Soriani ha aggiunto: "In molte città d’Italia e d’Europa ci sono dei ‘muri liberi’ in cui gli artisti possono esprimersi e che non sono vandalizzati. Per questo abbiamo pensato di realizzare questo progetto, diretto da Jessica Faccini e Saverio Soriani, per la città di Ferrara che potrà così avere i suoi primi muri liberi a disposizione degli artisti che vogliano esprimersi e provare tecniche nuove". Faccini ha illustrato il programma delle due giornate: "Ci saranno una quarantina di artisti, fra cui tre da Barcellona, che dalle 11 del mattino fino al tramonto dipingeranno sui muri dell’area verde dell’ex Camilli. Sarano presenti anche alcune bancarelle con opere degli artisti e un punto ristoro".

Mario Tosatti