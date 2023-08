Decreti omnibus Più licenze per i taxi "Non c’è turnover, mancano i giovani"

di Federico Di Bisceglie

Il ministro delle Imprese l’ha definita una "prima risposta immediata a un problema che durava da troppo tempo". Ma, il provvedimento sui taxi contenuto all’interno del decreto Omnibus licenziato dal Consiglio dei Ministri l’altro giorno, sarà passibile di ulteriori modifiche in itinere. Se è vero che la ‘liberalizzazione’ – nella sostanza si tratta di un aumento di licenze – riguarderà per lo più le città metropolitane, il provvedimento ha una portata nazionale. Per cui, con Francesco Periotto, vicepresidente del consorzio taxi di Ferrara, abbiamo approfittato per fare una panoramica sul comparto nella nostra città.

Periotto, che tipo di impatto prevede a seguito dell’approvazione di questo decreto a Ferrara?

"Diciamo che, per come è stato concepito, questo provvedimento avrà senz’altro un impatto maggiore nelle grandi città. Ovvero nelle realtà nelle quali, in questi mesi, si sono registrati i problemi più significativi in termini di disservizi. Va detto, comunque, che Ferrara negli anni ha avuto alcune ‘liberalizzazioni’. Ormai qualche anno fa, infatti, come consorzio avevamo chiesto un’aggiunta di dieci auto che ci è stata concessa".

Non erano state concesse delle ulteriori licenze anche al momento dell’apertura dell’ospedale di Cona?

"Sì, sono state concesse quattro licenze aggiuntive. Diciamo che, una volta inaugurato l’ospedale, si pensava che potessimo lavorare di più. In realtà non è stato così per due ordini di ragioni: per i residenti in centro raggiungere l’ospedale in San Rocco era molto più comodo in taxi – in assenza peraltro di parcheggio -. Secondariamente, c’è una questione di carattere economico: le corse dalla città a Cona, essendo il tragitto più lungo, sono onerose".

Qual è lo stato dell’arte del settore in città?

"Il nostro è un settore molto particolare, che risente dei provvedimenti che di volta in volta vengono assunti dai governi che si alternano. Ci sono periodi più proficui e meno periodi meno produttivi. Detto questo, la forza del consorzio a Ferrara è rappresentata – al di là della professionalità degli operatori – dalla capacità di offrire a cittadini e turisti un servizio molto efficiente".

Quali sono i tempi di risposta?

"Mediamente in meno di tre minuti, in centro, il taxi arriva. Alla stazione i tempi di attesa non superano mai – al massimo – i dieci minuti. E, le corse inevase, sono al massimo l’1% rispetto al totale. Per cui direi che i numeri sono dalla nostra parte. Al netto dei disagi che creano i disservizi del servizio ferroviario. Ma questa è un’altra storia".

Quante macchine bianche ci sono a Ferrara?

"Iscritte al consorzio sono 53 auto e una ‘fuori’ dal circuito. Direi che per i servizi che facciamo sono sufficienti, tenendo anche in considerazione che siamo in una città dalle dimensioni ridotte. Anche se, va detto, con tutti gli eventi che sono stati organizzati in questi anni, il lavoro è aumentato. A partire dal concerto di Bruce Springsteen. Il vero dramma del nostro settore è un altro".

A cosa si riferisce?

"Al fatto che manca il turnover. Il nostro è un comparto che, proprio per le incertezze da cui è caratterizzato, è molto poco attrattivo per i giovani. Ci sono, anche a Ferrara, degli operatori che vorrebbero cedere la licenza, ma che non riescono a farlo per via di questa mancanza di attrattività".