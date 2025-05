"Decreto Sicurezza, i diritti sono a rischio. Chiediamo il ritiro del provvedimento"

Oggi alle 19 all’Empatia Canapa Bar, si terrà un incontro pubblico organizzato da Coalizione Civica per Ferrara nell’ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza, promossa da numerose realtà della società civile per chiedere il ritiro del provvedimento. L’incontro, che si terrà in occasione della staffetta di digiuno fra Arianna Poli e Adam Atik, vuole essere un momento di condivisione, testimonianza sui gravi rischi che il Decreto Sicurezza rappresenta per i diritti delle persone migranti e per la tenuta democratica del nostro Paese. Sono stati invitati a partecipare anche gli altri 16 digiunanti ferraresi. Hanno già confermato la loro presenza: Ilaria Baraldi (La Società della Ragione), Leonardo Fiorentini (Consigliere comunale, Forum Droghe) e Andrea Firrincieli (La Comune di Ferrara).