Decreto sicurezza, incontro con Balboni

Questa sera, alle 21, alla Sala 2000 di viale Matteotti a Bondeno, il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, Presidente della prima Commissione Affari Costituzionali del Senato, spiega il "Decreto Sicurezza 2025". L’evento, organizzato da Fratelli d’Italia, vuole essere l’occasione per fare chiarezza su un tema di attualità e rilevanza. Balboni approfondirà i punti salienti del decreto, spiegando cosa cambia realmente in merito a temi cruciali come truffe, usura, terrorismo, occupazioni abusive.