"Decreto sulle Ong, si rischia l’omissione di soccorso in mare"

Ipocrisia in termini di tecnica legislativa assume il contorno patologico del cosidetto “eccesso di potere legislativo”, una norma dettata per scopi dichiarati ma pensata per finalità coperte diverse. Tipico il decreto del Ministro irpino dell’Interno prefetto Piantedosi, avallato da Governo e Colle (!), in cui si impone alla nave ong che raccoglie disgraziati naufraghi tra Libia e Sicilia di fare una sola operazione di salvataggio e poi metter prua verso una destinazione lontana, lontanissima, a Nord, Ravenna, Trieste! Così la smette di raccoglier naufraghi e di “agevolare” i mercanti di morte africani... Che poi a 10 miglia più a Sud ci sia gente che sta affondando non cale, occorre rispettare le regole, Italia "non è più una “banana republic”... Avvertiamo subito i ministri e vertici politici che se si dovesse verificare una omissione di soccorso come sopra per rispettare le vostre “regole”, finireste tutti sotto processo penale per concorso in naufragio e omicidio plurimo, altro che il processetto di Salvini! Le leggi del mare e della vita umana in mare prevalgono sulle ipocrite regolucce di chi non ha potere e attributi per fare cessare le partenze dall’Africa di queste moltitudini di disgraziati che non debbono fare la vostra fortuna politica. Vergogna. Quanto al decreto rave, altro obbrobrio giuridico da far vergognare chi lo propone e lo firma, il focus sugli intrattenimenti musicali è oltre che ridicolo, palesemente incostituzionale, e la nuova norma dell’art.633 bis codice penale, messa vicina all’art.633 come modificato nel 2018, rende evidente la dislessia acuta di cui soffre il legislatore Meloniano, dato che tutti gli elementi sufficienti per punire la fattispecie nuova dell’art. 633 bis sono già contenuti e anche meglio nel vigente art.633. Insomma avete fatto quel che a Ferrara definiscono una “mulinaza”, un polverone indegno. Ci fate vergognare di esser di destra.

Prof. Avv. Gianluca La Villa

* * *

MANUTENZIONE

DEI LIDI NORD

Ho letto che sono previste migliorie ai Lidi di Comacchio da parte del comune in particolare agli ingressi e ai Lidi Sud. Ben vengano! Al Lido di Pomposa non ho visto però interventi particolari. Ma perchè è sempre dimenticato? Non si chiedono investimenti faraonici ma almeno togliere le erbacce dai marciapiedi, la manutenzione delle strade e la pulitura delle fogne intasate da anni E la manutenzione del verde?

M. Fantini