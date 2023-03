"Dedichiamo un luogo a Ginevra Canonici"

"L’Ottocento ferrarese ha visto brillare l’intelligenza e l’iniziativa di una donna singolare per l’epoca, la marchesa Ginevra Canonici Fachini, eppure la nostra città non le rende finora la memoria che meriterebbe: perciò Ferrara Cambia ha iscritto all’ordine del giorno in consiglio comunale la proposta di intitolare un luogo pubblico a questa figura che fu così importante per il nostro territorio e tanto unica nell’intero panorama italiano dei suoi tempi". Così, in una nota, Massimiliano Guerzoni, consigliere del gruppo e primo firmatario del documento. "Facciamo questa proposta con carattere d’urgenza per dare un segno alla cittadinanza proprio in prossimità della ricorrenza dell’8 marzo: la festa della donna verrà così valorizzata ed arricchita di un contributo tutto ferrarese, se dedicheremo uno spazio pubblico ad una figura femminile che merita di essere conosciuta, ricordata ed imitata anche ai nostri giorni". La marchesa Canonici Fachini Ginevra, nata a Ferrara il 3 gennaio 1779 e morta sempre in città il 20 febbraio 1870 dove abitava in Corso Porta Po, nota come Ginevra Canonici, è stata scrittrice, letterata e educatrice italiana. Una nobildonna colta iscritta a varie accademie. "La questione femminile era al centro dei suoi scritti ma soprattutto della sua attività politica e culturale. Questa sensibilità per la condizione delle donne del suo tempo la spinse addirittura a fondare il collegio dell’Immacolata Vergine Maria. Una figura così importante per il tessuto sociale cittadino, fondamentale per il progresso dei diritti e della considerazione della donna nella società".