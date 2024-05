Defibrillatore scarico, muore dopo l’arresto: depositato un esposto

Ferrara, 29 maggio 2024 – Ricordate Giuseppina ’Lina’ Fogli, la donna di 56 anni che andò in arresto cardiaco – e morì dopo 67 giorni di coma –, con un defibrillatore a disposizione del Comune di Comacchio che però non partì perché scarico? Una storia che avevamo raccontato il 28 febbraio e che oggi è a una svolta.

La famiglia, attraverso l’avvocato Vasco Sisti, ha depositato in Procura un corposo esposto – che ha portato all’apertura di un fascicolo al momento conoscitivo e contro ignoti – per chiedere che venga fatta definitivamente chiarezza in una vicenda del tutto paradossale, correlata da scaricabarili, ’autoassoluzioni’, dal giustificarsi dietro a una norma – la 216 del 4 agosto 2021, quella di tenere i Dae – che all’epoca non c’era e che verrà fuori solo tre mesi più tardi. Arrivando addirittura a sostenere che anche se quel salvavita avesse funzionato, Giuseppina sarebbe morta ugualmente.

Era il 6 maggio 2021 quando la donna, in forza ai Lavori pubblici del Comune di Comacchio, moglie dell’ex sindaco di Goro Rino Conventi e con un figlio, Mario, all’epoca appena maggiorenne, perde i sensi al lavoro. Il cuore va in arresto. “Qualche collega – racconta il marito – ha cercato di praticargli il massaggio cardiaco, tutto in stretto contatto con il 118, fino a quando un altro si è ricordato che al piano di sotto c’era un Dae”.

Una volta posizionate le piastre sulla donna e schiacciato il pulsante verde, la macchina però non dà reazioni. Motivo? Pile scariche. Come è possibile? Dalla famiglia parte un primo esposto, l’11 maggio 2022 tutto però viene archiviato.

Scrive oggi uno dei consulenti della famiglia Conventi nel secondo atto appena depositato che “l’evento tragico del 6 maggio è occorso a distanza di 6 anni dall’installazione del Dae, confermata batteria scarica, quindi apparecchio non funzionante”. Poi aggiunge che “è stata fornita l’assistenza con defibrillazione e rianimazione alla signora Fogli grazie ai sanitari del 118 giunti dopo 10-15 minuti dall’evento sincopale”.

I soccorsi prestati dai colleghi, “immediati”, vennero effettuati dopo “meno di 3 minuti”. Diversa però “sarebbe stata la prognosi dell’evento fibrillante qualora, in luogo di 10-15 minuti, la defibrillazione fosse stata praticata entro i primissimi minuti”.

Attraverso, cioè, quel Dae a disposizione del Municipio, ricevuto con una donazione a giugno 2015 e, tre anni più tardi, tramite determina, con una spesa di 120 euro utilizzata per la sostituzione “degli elettrodi ’adulto’ e ’pediatrici’, durata due anni”. Peccato però che delle batterie, a quanto risulterebbe, nessuno se ne occupò. Così “l’assenza – continua il consulente – di valido e funzionante defibrillatore, ha ritardato l’approccio terapeutico con shock di almeno 7-8 minuti, spostando la possibilità di sopravvivenza dal 70% e oltre al 2%”. E la morte di ’Lina’, conclude, avvenuta il 12 luglio 2021, “è un diretto nesso causale con la grave sofferenza cerebrale”. Ora una nuova indagine.