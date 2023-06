Defibrillatori a Filo e Consandolo Nuovi salvavita in centro e a scuola

Un defibrillatore in centro a Filo e a Consandolo. A Filo è stato installato davanti all’ex Casa del Popolo, in via 8 Settembre, strumento salva vita che prima era posizionato nel campo sportivo, grazie al contributo di Asd Filo calcio e dell’associazione Fedebend. Il Dae (defibrillatore automatico esterno) sarà dunque disponibile nel centro del paese, in caso sia necessario. Ricordiamo che ogni anno in Italia le vittime di arresto cardiaco sono oltre 50.000: il 10% della totalità dei decessi. Il defibrillatore è un apparecchio salva vita in grado di ripristinare il ritmo cardiaco, e può essere utilizzato anche da operatori non sanitari in possesso di specifica abilitazione. Un altro defibrillatore sarà istallato a Consandolo, nella scuola materna, grazie all’impegno dell’associazione "Voglio volare" e di Fism, Federazione Italiana Scuole Materne, che si sono presi in carico di comprare e istallare il Dea in tre scuole aderenti: Pontelagoscuro, Corporeno e, appunto, Consandolo. La manutenzione del defibrillatore sarà poi in carico al comune di Argenta. A Santa Maria Codifiume il defibrillatore c’è già, donato dall’associazione Aquilone, è stato montato nella scuola nell’autunno scorso, e una trentina di cittadini hanno svolto il corso di abilitazione per l’utilizzo dello strumento, offerto gratuitamente da Mauro Deserti. Esulta l’assessore al Decentramento, Davide Zanotti: "Il Dae è uno strumento salva vita, ringrazio i cittadini che nelle proprie comunità si sono occupati di posizionarli dove sono più efficaci, o di farsi carico dell’acquisto e dell’istallazione dove non c’erano. L’impegno è un esempio contagioso, nelle nostre comunità già curate e amate da tutti i cittadini, soprattutto nelle frazioni dove associazionismo, rappresentanti delle frazioni e istituzioni collaborano attivamente in ogni momento e su tutti i fronti". Il defibrillatore, sia manuale che automatico, semiautomatico o impiantabile, è un dispositivo che serve per defibrillare un paziente colpito da arresto cardiaco o da fibrillazione ventricolare.

Franco Vanini