Defibrillatori, al via il progetto. Saranno in tutte le sedi comunali

L’obiettivo è dotare di defibrillatori – adeguati, installati nel giusto modo e georeferenziati – tutte le scuole comunali di Ferrara, di ogni ordine e grado, e le diverse sedi dei servizi comunali, verificando anche la situazione degli impianti sportivi dove sono già presenti, in modo da averne una disponibilità ampia e omogenea in tutto il territorio. Parte il progetto ‘Ferrara città cardioprotetta’, "un primo passo verso la garanzia totale di cardioprotezione" ha spiegato il sindaco Alan Fabbri. L’investimento previsto, in questa fase, è di 18.300 euro e consentirà di ottenere una completa mappatura delle esigenze di nuove apparecchiature, lo stato dell’arte delle installazioni negli impianti sportivi, e la definizione dei punti di nuova installazione per avere una distribuzione diffusa degli strumenti salvavita. A occuparsi della redazione del piano, a cui farà seguito l’acquisto di una nuova dotazione di defibrillatori, sarà la LifeTree Srl. "Ovviamente questa strategia si unisce sia all’impegno costante per garantire le manutenzioni, sia alle campagne di sensibilizzazione che si svilupperanno per diffonderne la conoscenza e l’utilizzo", spiega il sindaco Fabbri. Il progetto si chiuderà il 28 febbraio. Per questa data saranno pronti i risultati della ricerca e la ‘mappa’ digitalizzata (con l’esistente e con ciò che occorre) del progetto.