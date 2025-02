"Defibrillatori in tutto il paese, ecco l’obiettivo"

Un invito ai privati e alle associazioni a collaborare al progetto, mentre si compie un altro passo in avanti per "VigaranoCardioProtetto". L’obiettivo è la copertura di tutto il territorio. "Entro il mese di febbraio – annuncia l’assessore Francesca Lambertini – verrà posizionato un defibrillatore all’esterno della ex delegazione comunale dove ora ci sono gli ambulatori dei medici. Sarà a servizio di tutta la comunità, disponibile 24 ore al giorno e sarà collegato alla centrale operativa della polizia locale. Poi si passerà alla frazione di Diamantina, Madonna Boschi e Coronella".

Il progetto prevede di installare su tutto il territorio defibrillatori che possano essere facilmente accessibili e utilizzabili in caso di bisogno. "Gli apparecchi verranno inseriti nella rete regionale Daeresponder – spiega l’assessore – che li geolocalizza, creando una mappa dei defibrillatori disponibili". I defibrillatori si trovano nella palestra Margherita Hack e in quella di via Pasolini, nell’auto della polizia locale, in Municipio, nella delegazione di Vigarano Pieve dove ci sono gli ambulatori. Quello nuovo sarà in piazza Repubblica.

"Dopo il censimento dei defibrillatori comunali attivi – spiega la Lambertini – visto che gli apparecchi sono risultati idonei al progetto ma non accessibili perché collocati all’interno degli edifici pubblici, procederemo spostandoli all’esterno e collocandoli all’interno di teche termoregolate e allarmate".

"Un altro passo in avanti per il nostro comune e un obiettivo che si raggiunge, anche grazie al lavoro portato avanti dall’assessore Lambertini – dice Davide Bergamini –. L’avevamo detto sin dall’inizio. Era un comune che aveva bisogno di portare avanti un progetto come questo. Sono strumenti necessari per salvare la vita di chi dovesse averne bisogno. Continueremo a lavorare in quest’ottica anche con corsi di formazione".