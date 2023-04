"Degrado al parco: servono piante e arredi"

Contro il degrado del parco Vittime dello stadio Heysel serve la forestazione urbana nel parco di via Modena. E’ la proposta del capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato. Secondo il leader portuense di Fratelli d’Italia queste operazioni ovunque hanno portato al recupero di aree degradate, o prive di qualsiasi presenza di alberi, trasformandole in veri e propri polmoni verdi, in una ottica di salvaguardia e promozione ambientale.

E’ la base di partenza della proposta del centrodestra portuense: "Ci sono continue lamentele dei cittadini residenti nelle vicinanza del parco vittime Heysel riguardanti la massiccia presenza di individui che a tutte le ore del giorno e della notte, incuranti dei divieti e delle reprimende dei residenti, occupano inopinatamente il parco per interminabili partite di cricket o calcio, impedendo così ai cittadini di potere usufruire di questo spazio per passeggiate o momenti di svago, finalità alle quali sarebbe deputato, impossibilitati addirittura ad usare lo spazio giochi a loro riservato oggetto di continui atti di vandalismo".

Per Badolato "questa situazione è andata nel tempo ulteriormente peggiorando. facendo diventare questo parco il punto di ritrovo anche per balordi e personaggi non certo raccomandabili, dediti alle proprie opache attività senza alcun rispetto anche in presenze di famiglie con bambini e con sempre maggior frequenza si assiste a litigi e diverbi che spesso si trasformano in risse". Infine, siccome l’amministrazione Bernardi non riesce, "pur con il massimo impegno fino ad oggi profuso dalle forze dell’ordine, a risolvere questa situazione di degrado", interpella il sindaco "per sapere se non si possa ipotizzare, quale soluzione del problema e vedere allontanare queste indesiderate e invadenti presenze, di procedere all’attuazione di un progetto di forestazione urbana, con la piantumazione di alberi e installazione di arredi urbani in grado di impedire, da una parte l’occupazione per le interminabili partite vietate da regolare ordinanza comunale e dall’altra ripristinare il dovuto decoro del parco, riportandolo al suo originario uso, creando un polmone verde all’interno di una zona residenziale nel pieno rispetto dell’ambiente". La cultura dell’ambiente passa anche dal rispetto da parte delle nuove generazioni. Fin da bambini bisogna che siano chiari gli obiettivi futuri: la tutela dell’ambiente perché il mondo dove viviamo tutti sia meno inquinato.

Franco Vanini