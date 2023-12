"Degrado e abbandono nel cortile. Interventi alla materna Nigrisoli"

Degrado nell’area cortiliva della scuola dell’infanzia "Sorelle Nigrisoli", in via Andrea Costa a è Portomaggiore. E’ il tema dell’interrogazione del capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato, che accende i riflettori su un disagio che si trascina da tempo. "Sono il portatore di lamentele e delle richieste di intervento dei cittadini circa il deludente e inadeguato servizio di manutenzione riguardante l’area cortiliva dell’asilo "Sorelle Nigrisoli" – afferma il leader della destra portuense –, una situazione di incuria non più accettabile a causa delle conseguenti problematiche a più riprese segnalate. In particolare da parte dei cittadini le cui abitazioni confinano con l’area cortiliva della scuola viene evidenziato come le casette che sono a ridosso delle recinzioni delle abitazioni puntualmente vengano invase da una rigogliosa vegetazione, arrivata a misurare addirittura in alcuni metri di altezza, che si è trasforma cosi in poco tempo come habitat ideale per l’annidarsi di animali indesiderati quali ratti e serpi, che poi si addentrano anche nei giardini e in alcuni casi anche all’interno delle abitazioni". Il problema era stato esposto da tempo, con petizione dei residenti, interessando sia l’Ufficio Igiene, veterinari e la dirigente scolastica. "Addirittura – insiste Badolato – con serpenti anche di dimensioni ragguardevoli, come quello catturato in un giardino all’interno dell’area cortiliva della materna. In occasione dei colloqui avuti con i rappresentanti dei residenti, firmatari della petizione, i rappresentati dell’amministrazione avevano preso precisi impegni per una soluzione definitiva del problema in tempi brevi, ma ancora non si è mossa foglia". Badolato conclude sollecitando l’amministrazione Bernardi "a dare risposta alle richieste dei cittadini e dei residenti, incolpevoli ostaggio di questa situazione di incuria e degrado".

Franco Vanini