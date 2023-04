"Degrado e furti nei cimiteri"

Situazioni di degrado e malcostume all’interno dei cimiteri comunali del territorio comacchiese vengono sollecitate da Fratelli d’Italia Comacchio, che chiede adeguate soluzioni per evitare il verificarsi di episodi deprecabili che hanno suscitato forte indignazione nella comunità. "Da alcuni anni fino alle recenti cronache – spiegano dal gruppo di Fd’I – si sono verificati episodi via via più gravi dal furto di fiori, di ornamenti in rame come perni e vasellame fino ad arrivare a episodi estremi come il furto di un’urna funeraria nel cimitero di San Giuseppe: luogo in cui nel tempo si sono verificati furti all’interno delle auto parcheggiate all’esterno delle mura, tra lo sconcerto dei frequentatori. Alcune testimonianze riferiscono di vere e proprie ispezioni effettuate e di manomissione dei cancelli prima delle scorribande". Da parte di Fratelli d’Italia viene ricordato come "un tempo esisteva la figura del custode che assicurava il decoro e la sicurezza del luogo, mentre ai giorni nostri le ditte appaltatrici hanno soppiantato il ruolo con automatismi che presentano defezioni. Le carenze più importanti sono la mancanza di circuiti di telecamere e di un servizio di sorveglianza adeguato". Da qui, la sollecitazione a prestare maggiore attenzione ai camposanti del territorio: "Auspichiamo quindi che l’attuale amministrazione prenda a cuore un argomento tanto importante per i cittadini".