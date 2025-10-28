"Degrado e movida in via Ugo Bassi. Ok i controlli. Ma ancora problemi"

Via Ugo Bassi è, per storia e posizione, una delle arterie più importanti del territorio centese. Parallela a corso Guercino, la via principale di Cento, la strada dedicata all’eroe del risorgimento è un collegamento fondamentale tra le vie che conducono verso Ferrara e quelle che portano, invece, al bolognese, e quindi ai due estremi del centro cittadino. Nonostante il suo ruolo tuttora fondamentale, via Ugo Bassi ha visto, negli anni, un certo ridimensionamento.

Dopo il drammatico sisma del 2012 e la chiusura di importanti strutture presenti nella via (Civica Pinacoteca e Basilica Collegiata di San Biagio, oggi riaperte; Biblioteca e Chiesa del Rosario, ancora chiuse), la via ha infatti subito numerosi cambi di viabilità a causa di operazioni di messa in sicurezza e cantieri, che hanno comportato il cambio delle abitudini dei centesi e la chiusura (o il trasferimento) di numerose attività, ritrovandosi ora a vivere una situazione di criticità, specialmente nelle ore serali, segnalata più volte dai residenti. Di questa situazione, in costante peggioramento nel corso degli ultimi anni, abbiamo parlato col dottor Luigi Esposito, tra i tanti abitanti della via che, reiteratamente e in diverse sedi, hanno segnalato la situazione. "La degenerazione della condizione di via Ugo Bassi - comincia Esposito –, e specialmente di alcune suoi tratti, tra cui quello in cui risiedo, è stata progressiva. Dal periodo Covid in avanti è in corso una evidente e continua parabola discendente. La via, specialmente nelle ore serali, ha preso a non avere una bella frequentazione, portando a un abbassamento del livello di sicurezza. Spesso, infatti, ci siamo trovati davanti ad alterchi, in strada, tra persone in evidente stato di alterazione, a lanci di cestini della raccolta differenziata, a una quantità notevole di schiamazzi a qualsiasi ora della sera e della notte e perfino a qualche rissa". Ma non è tutto. "A questo si aggiunge anche, da due o tre anni a questa parte, un importante problema di sporcizia, che parte dalla presenza, al mattino, davanti ai muri di numerose abitazioni, di deiezioni, una grave mancanza di senso civico. E si arriva fino alla presenza, sulle finestre del piano terra, sui parchimetri o per terra, di resti di cibo, bottiglie di vetro e rifiuti". La situazione è già stata segnalata alle autorità. "Un paio di mesi fa siamo andati dai carabinieri a segnalare la situazione e il problema di sporcizia, cosa già fatta da numerosi altri residenti della via. La situazione è ora a conoscenza e monitorata dalle autorità, che passano frequentemente, e sembra lievemente migliorata. Ma il problema è tutt’altro che risolto".

Francesco Diozzi