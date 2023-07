"Degrado e rifiuti abbandonati, raccolta da rivedere in estate"

Situazioni di abbandono rifiuti e degrado a Lido di Spina e a Porto Garibaldi, vengono segnalati attraverso una lettera di alcuni residenti e turisti. "Lungo tutto lo stradello della Pineta del Lido di Spina – viene segnalato con foto dai lettori –, mancano i bidoni e i cestini per i rifiuti, e gli habitué incivili degli aperitivi hanno pensato bene di lasciare i contenitori degli alcolici vuoti (e non solo) abbandonati sulle panchine o gettati a terra. È necessario dotare la Pineta quantomeno di cestini". Problemi vengono ravvisati anche a Porto Garibaldi, "per il sistema porta a porta e per la contraddizione che porta con sé relativamente ai bidoni dei rifiuti in spiaggia libera. Ci chiediamo – commenta così un abitante di Porto Garibaldi – il motivo di ostinarsi alla raccolta a giorni stabiliti, invece che ripristinare le isole ecologiche. I turisti delle seconde case che vengono solo nel week-end non si portano dietro di certo i rifiuti, o li lasciano sulla strada per giorni". Residenti e turisti si chiedono anche il motivo per cui in paese "ci sia la raccolta differenziata ‘porta a porta’, e nella spiaggia libera per tutta la stagione estiva vige l’anarchia dei rifiuti, pochissimi i bidoni e tutti indifferenziati, che senso ha?". E vengono altresì segnalati punti di spiaggia libera con rifiuti abbandonati di vario genere: "Rifiuti organici, lattine, mozziconi di sigaretta, carcasse di gabbiani e sedimenti di plastica un po’ ovunque, sono il segno tangibile dell’umana inciviltà non ripulita, non ancora almeno, dagli addetti ai lavori". Secondo gli estensori della nota, dunque, la situazione rifiuti sarebbe da rivedere "in una stagione estiva che promette il tutto esaurito".