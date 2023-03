Degrado in Corso Emanuele II, scatta la protesta

Il monito sulla sicurezza dei pedoni nel centro cittadino corre sul Web. Massimo Vecchiattini segnala una sua situazione di degrado e potenziale pericolo lungo corso Vittorio Emanuele II, siamo in pieno centro storico di Portomaggiore. "Questo signore sta evitando le pozzanghere e le buche sulla pista ciclabile in corso Vittorio Emanuele II – posta su Facebook Massimo Vecchiattini - ma non sa che con il vento di questo fine settimana forse gli cadrà in testa l’anta di una finestra, e non solo in questo palazzo abbandonato, ma in tanti altri. Mi farebbe piacere che chi si dovrebbe occupare della sicurezza per tutti noi facesse meno ufficio, meno aperitivi e andasse a passeggio guardando queste situazioni. E’ già successo che è morto qualcuno schiacciato da un anta o tapparella". Monica Campi aggiunge il carico: "Questo immobile è stato recentemente acquistato ed è regolarmente abitato. La proprietà, a oggi, non sembra intenzionata alla messa in sicurezza dell’edificio, oggetto di parziale ristrutturazione. La situazione sembra degenerare, tant’e che con il precedente piovasco alcune lastre di catramato e alcuni coppi sono caduti sul marciapiede, per fortuna, durante la notte. Senza arrivare alle ordinanze, un richiamo da parte delle autorità comunali, potrebbe aiutare a salvaguardare la sicurezza dei vicini e dei passanti". Il sindaco Dario Bernardi non si sottrae: "Sulle buche colgo la critica, anche se corso Vittorio Emanuele II è tra le priorità quindi speriamo di intervenire presto. Sui palazzi e altri edifici la colgo fino a un certo punto. Provo a spiegarmi. Quei palazzi hanno dei proprietari o eredi, che ne sono responsabili. In diversi casi simili, sono state emesse sanzioni, ordinanze e ingiunzioni per la messa in sicurezza. Qualcuno lo ha fatto, qualcuno a volte no, il caso in dettaglio della foto va verificato".

f.v.