Degrado nel palazzo che ospitò Mazza: "Serve una bonifica dell’immobile"

Un immobile a tre piani di piazza XX Settembre versa in grave stato di degrado e incuria, tanto che il comune di Portomaggiore è stato costretto dapprima al posizionamento di transenne per delimitare il transito sui marciapiedi, e in un secondo tempo a realizzare un percorso pedonale e nuovi stalli di sosta con idonea segnaletica stradale, che hanno portato a un sensibile restringimento della carreggiata in prossimità dell’incrocio tra le vie Forlani e Mazzini.

L’edificio è in pieno centro, a pochi passi dal monumento ai caduti e dalla scuola primaria, con la presenza di diverse attività commerciali. Nel palazzo negli anni Trenta e nell’immediato dopoguerra c’era il negozio di prodotti di materiale elettrico di Paolo Mazza, all’epoca allenatore della Portuense, da lui portata ai vertici storici del club rossonero e poi diventato presidente della Spal, da lui traghettata in serie A nel periodo d’oro biancazzurro. Mazza si portò alla Spal Savino Bellini, un’ala destra agile e veloce con un destro educato, che giocò anche nella Juve e nell’Inter, che aveva cambiato nome con l’autarchico Ambrosiana.

Nell’edificio è parzialmente collassato il tetto, con crepe evidenti nei muri e con le imposte delle finestre ammalorate e a rischio concreto di distacco. Il coordinatore di Fratelli d’Italia e capogruppo di Insieme per Portomaggiore propone un intervento di bonifica dell’immobile. "Da parte del sindaco alle osservazioni giunte dall’opposizione circa le evidenti criticità – sostiene in un’interrogazione Roberto Badolato – si è replicato sostenendo che trattandosi di proprietà privata nulla può fare, invitando i gruppi di minoranze a formulare proposte che prevedano la costituzione di un fondo apposito pressi enti superiori, destinato alle demolizioni di opere abusive". E conclude chiedendo se "l’amministrazione abbia notificato un’ordinanza a carico dei proprietari per la bonifica dell’immobile, sempre più urgente visto il progressivo degrado e se non vi sia la possibilità di procedere per vie legali nei confronti dei proprietari".

f. v.