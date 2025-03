Degustazione di ostriche in Senato. Il ministro: "Ridurremo l’Iva al 10%"

Al Senato si è tenuta ieri la degustazione di ostriche offerta dal Co.Pe.Go. di Goro su iniziativa del senatore Alberto Balboni. Presente il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha espresso soddisfazione per l’evento, sottolineando che l’allevamento delle ostriche può diventare una alternativa anche se parziale a quello delle vongole, falcidiate dal granchio blu. Il guscio dell’ostrica è infatti troppo spesso per essere frantumato dal granchio. Il ministro ha altresì assicurato il suo impegno per ridurre l’Iva sulle ostriche al 10% (come su tutti gli altri molluschi) dall’attuale 22%. Alla degustazione hanno partecipato anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, la vicepresidente Licia Ronzulli, oltre a tanti senatori e giornalisti della stampa parlamentare che hanno potuto verificare personalmente come le ostriche di Goro non abbiano nulla da invidiare a quelle di importazione. Presente anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Fausto Gianella. Dunque, una risorsa importante per aiutare le imprese dei pescatori a superare il momento di difficoltà che stanno affrontando a causa del crollo di produzione delle vongole". Il responsabile Economia della segreteria nazionale del Pd Antonio Misiani, sul social network ‘X’, è stata rivolta una frecciata al ministro dell’Agricoltura: "Meno male che in questi tempi cupi è ricomparso il ministro Lollobrigida con il suo (involontario) umorismo. Il popolo ha fame? Abbassiamo l’Iva sulle ostriche", e pronta è stata la replica del senatore Balboni: "Ecco il Pd. La richiesta di riduzione dell’Iva al 10% viene dai pescatori. Non si capisce perché l’Iva sulle ostriche deve essere al 22% mentre quella su tutti gli altri molluschi è al 10%. In Francia ad esempio questa differenza non c’è. Ringrazio Misiani per la sua chiarezza, così adesso le 1500 famiglie dei pescatori di Goro sanno che il sul Pd non possono fare alcun affidamento".

Ad esprimere soddisfazione per l’impegno assunto di abbassare l’Iva sulle ostriche è Vadis Paesanti (Fedagripesca): "Ringraziamo il Governo per aver reso giustizia a qualcosa di scontato. Ossia che le ostriche non posso essere considerate bene di lusso, perché allevate da sempre. Lo dimostrano le esperienze in altre parti d’Italia e quella avviata nel 2016 a Goro dalla cooperativa Sant’Antonio in collaborazione con il biologo Edoardo Turolla, che ha consentito di sviluppare le golden oyster e black oyster e, oggi, la mignon. La riduzione dell’Iva ci permetterà di essere competitivi rispetto ad altri Paesi produttori dove l’Iva non arriva al 10% e potrebbe incentivare la produzione da affiancare a quella della vongola".

v. f.