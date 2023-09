Degustazioni di vini a Cento: torna 'Un calice nel bosco'

CENTO

Il Bosco Integrale (in foto due associati) in ricordo di Caterina Novi, si colora di rosso, bianco e rosé. Domani, dalle 11 alle 18, si terrà la prima edizione di "Un calice nel bosco", una giornata dedicata alle degustazioni e ai vini del territorio con una ventina di cantine in esposizione. L’evento è organizzato dalla Fondazione Caterina Novi in collaborazione con Enoteca "Le Rughe" Cento di Giordano de Stefani e patrocinato dal Comune di Cento. Ci sarà un angolo ristoro curato dalla Società Carnevalesca "Il Risveglio" e per chi lo vorrà, sarà possibile visitare alcune zone accessibili del Bosco. L’ingresso al Bosco è libero e gratuito mentre il costo della degustazione è di 15 euro e comprende tre assaggi e il calice in vetro con tracolla che si può portare a casa. Una parte del ricavato dalle degustazioni sarà devoluto alla Fondazione Caterina Novi per il sostegno dei vari progetti in corso.

"Un calice nel bosco", vuole essere un momento conviviale dedicato alle eccellenze del territorio, dove aziende agricole provenienti da tutta la Regione, metteranno in mostra i propri prodotti in un contesto unico come quello di via Ferrarese. Proprio nel periodo dell’anno più importante per il vino, ovvero quello della vendemmia, domenica sarà l’occasione per assaporare l’atmosfera delle cantine e imparare anche segreti sulla produzione e vinificazione delle uve da chi, se ne occupa quotidianamente, ovvero dai produttori stessi. In caso di maltempo, "Un calice nel bosco" sarà posticipato a domenica prossima. Sono 18 le cantine che arriveranno al Bosco dalle province di Bologna, Modena, Ravenna, Parma, Reggio Emilia, Treviso ma anche dal ferrarese.

Laura Guerra