Degustazioni e gastronomia. L’eccellenza tra gli stand

Appuntamento domani e domenica, nel parco di San Guido Abate a Pomposa con la "Festa D’ La Spoia", che si apre con la "Delta Bike Weekend" un’escursione in bicicletta tra il verde e l’azzurro del Parco del Delta del Po in collaborazione con Fiab Codigoro Pedale Stanco che partirà domani mattina alle 9 da Codigoro. Visite guidate all’abbazia ed al museo ed alle 12,30 apertura stand gastronomico a cura della Pro Loco di Iolanda di Savoia con degustazioni di specialità locali e vari menu che esaltano la versalità ed il gusto della pasta fresca. Alle 17 partendo dalla Torre della Finanza si salperà con una la navigazione al tramonto nel Delta, mentre alle 19 riaprirà lo stand gastronomico. Domenica un’altra escursione sempre alle 9, ma partendo da Pomposa, nel Parco del Delta del Po mentre dalle 10 alle 18 si svolgerà il mercato ambulante e dei prodotti tipici ed il mercatino degli hobbisti. Nello stesso orario si aprirà sia il campo degli Arceri, con tiri con l’arco per tutti con istruttore e giochi del tiro al salame a cura del gruppo Arcieri Laghesi, sia lo spazio dei giochi di una volta per bambini e adulti a cura dell’associazione La Grande Sorella. Si aprirà, a pranzo e cena lo stand gastronomico. Alle 15 in piazza Matteotti passeggiata con Federico Marangoni e Simonetta Sovrani, per scoprire gli edifici d’epoca in stile liberty mentre dalle 17,30 musica con la Cover Band Survivors, nel parco di Pomposa.