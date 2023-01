Dehor, i diktat della Soprintendenza Il Comune tenterà la mediazione

di Federico Di Bisceglie

Per tentare di ’salvare’ le distese dei locali c’è tempo fino al 30 giugno. Fino ad allora, sarà una corsa contro il tempo e un gioco di mediazione non facile tra Comune e Soprintendenza. Oltre che, chiaramente, le associazioni di categoria che rappresentano gli esercenti. Ossia i titolari dei pubblici esercizi che, a seguito della pandemia, hanno beneficiato degli iter semplificati e degli ampliamenti concessi. Ieri c’è stato il primo incontro con i funzionari del Ministero della Cultura. Ma, stando a quanto la Soprintendenza ha comunicato agli uffici comunali, il lavoro di persuasione del Comune dovrà essere certosino. L’unico modo per salvare le distese, che hanno impresso una svolta di vitalità evidente a tutto il centro storico e che, come confermato dagli operatori, hanno rappresentato un’ancora di salvezza nel mare tumultuoso della pandemia, è la redazione del piano di esercizio del commercio’. Documento sul quale l’assessore Matteo Fornasini chiederà il contributo degli operatori e delle categorie.

Le prescrizioni. Le linee guida fornite dalla Soprintendenza sono piuttosto stringenti. La distesa, recita il documento, "dovrà essere collocata esclusivamente lungo l’area stradale corrispondente all’estensione dell’unità immobiliare di competenza", dovranno essere "sul fronte stradale opposto rispetto a quello dell’esercizio", non sono autorizzabili "doppie distese per un’unica unità commerciale" e gli arredi dovranno avere caratteristiche "morfologiche e cromatiche uguali fra loro, utilizzando materiali di qualità, inseriti nel contesto". Non solo. Negli orari di chiusura, la Soprintendenza prescrive di "evitare l’accatastamento degli arredi" e, in definitiva, sono preferibili "soluzioni di occupazione "scoperte o protette con semplici strutture precarie". Al netto delle prescrizioni, a maglie molto strette, è la premessa che fa riflettere. "L’occupazione di suolo pubblico ai fini commerciali – scrive la Soprintendenza – è da considerarsi elemento incongruo rispetto allo spazio urbano". Ed è per questo che occorre garantire "occupazioni secondo regole condivise che garantiscano la loro finalità e la tutela dello spazio pubblico".

Su questi elementi, si sta concentrando l’assessore al Commercio, Fornasini. "Fortunatamente – dice l’amministratore – il governo di centrodestra ha prorogato la scadenza delle concessioni al 30 giugno (che noi abbiamo recepito). Con la Soprintendenza abbiamo avviato un confronto e l’obiettivo è quello di giungere a una soluzione che, da un lato tuteli gli imprenditori, e al contempo non deturpi il patrimonio pubblico". Su questo, comunque, Fornasini è abbastanza tranquillo. "Non mi pare di aver visto distese troppo invasive in questi mesi, se non qualche rara eccezione – chiude – . Sono comunque certo che, anche attraverso il confronto con le categorie, gli imprenditori si adegueranno al nuovo piano".