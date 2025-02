’Dehors in festa’ con degustazioni nei locali. In cinque bar i concerti dei dj e delle band

Il primo weekend di Carnevale a Cento inizia con “Dehors in festa – Ritmi di Carnevale”, un’iniziativa che animerà il centro storico già oggi. Scatta il primo weekend di Carnevale e il centro storico si anima già dal sabato pomeriggio con “Dehors in festa – Ritmi di Carnevale”, un’iniziativa di Ascom Confcommercio, Comitato Commercianti Cento in Vetrina, Comune di Cento e con il contributo della Fondazione Teatro Borgatti. Dalle ore 17.00, i dehors dei locali aderenti si animeranno con aperitivi musicali e altre sorprese, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza coinvolgente, per immergersi nell’atmosfera del Carnevale sin da subito, tra degustazioni enogastronomiche e proposte musicali pensate su misura. L’iniziativa è prevista per oggi e per sabato 22 febbraio, con i locali che hanno aderito: Fly Cafè, Bar Uno Più, Bar La Farmacia, Bar Tiffany, Flemming ed El Santo. "Il Carnevale è un evento che appartiene alla nostra comunità e alla nostra tradizione e iniziative come Dehors in festa ne rafforzano lo spirito, valorizzando al contempo il nostro centro storico e le attività locali", conclude il Sindaco di Cento, Edoardo Accorsi.