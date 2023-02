Dehors, ipotesi proroga fino al 2024 Assi stradali, pressing su Bignami

Dal nodo infrastrutture ai costi dell’energia, passando per la Bolkestein e la formazione. Sono solo alcuni di punti trattati nel corso della serata organizzata da Confesercenti (in sala l’organismo dirigente, il direttore Alessandro Osti e il presidente provinciale Nicola Scolamacchia) e che ha visto come ospite il presidente dalla prima commissione Affari Costituzionali del Senato Alberto Balboni. L’occasione di un confronto con i parlamentari del territorio (Mauro Malaguti e Davide Bergamini erano assenti per motivi personali), è stata immaginata dopo il traguardo dei primi cento giorni del Governo. E, sotto questo profilo, il senatore di Fratelli d’Italia un primo risultato lo mette sul tavolo. "In questi giorni – così Balboni – stiamo discutendo gli emendamenti al decreto Milleproroghe. Ce n’è uno, in particolare, che sta senz’altro a cuore a questa città, ed è quello legato alla proroga per i dehors dei locali". La deadline originariamente era fissata al 31 dicembre scorso, poi è stata prorogata dal nuovo esecutivo a fine giugno. "Nei giorni scorsi – prosegue il senatore – è stato presentato un emendamento della maggioranza finalizzato a prorogare per tutto il 2023 la concessione per le distese". Il punto cruciale, chiaramente, è rappresentato dalla "sostenibilità" di questa misura. La...