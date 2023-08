"Dehors più grandi per aperitivi e concerti"

Cento si conferma città degli aperitivi e della musica dal vivo. "Finalmente meno burocrazia e spazi più ampi all’esterno con i dehors che aumentano le superfici. Le nuove regole aiutano i locali più piccoli", è il coro unanime dei titolari dei bar di Cento, favorevoli al nuovo regolamento del Comune. Nei giorni scorsi è stato approvato in Consiglio Comunale il nuovo regolamento sui dehors, con procedure più snelle e un aumento degli spazi occupabili. L’assessore Filippo Taddia entra nei dettagli: "Grazie al nuovo regolamento si estende dunque la possibilità di insediamento fino a quattro volte tanto le proprie pertinenze naturali, si aumentano le tipologie e modalità di strutture ammesse permettendo un sempre maggiore comfort per i clienti, e si accresce la platea di esercizi commerciali che possono fare richiesta di pedana: non soltanto i bar ma anche i negozi di generi alimentari in senso più ampio sono coinvolti nelle modifiche strutturali che abbiamo appena approvato in Consiglio Comunale". E prosegue :"Si snellisce inoltre la richiesta autorizzativa dato che la documentazione sarà trasmissibile, come già avviene, in maniera telematica". E inoltre, specifica Taddia: "Un altro dettaglio molto significativo è la possibilità che il nuovo regolamenti offre agli esercizi commerciali di svolgere nei propri spazi esterni attività di piccolo trattenimento musicale". Soddisfatta la titolare del bar Fly Cafè Monica Vecchi: "Ottima idea questo regolamento. aiuta soprattutto i locali come il mio che hanno una struttura piccola e si devono quindi allargare all’esterno anche in inverno. Del resto, le distese vengono usate per la musica dal vivo. Iniziative che richiamano i clienti e che il nostro locale promuove". Le fa eco Giuseppe De Luca del bar Tiffany: "La nostra città ha un centro che richiama molti turisti e clienti anche da fuori comune. Quindi avere dehors più grandi ci aiuta. Inoltre è stata snellita anche la parte burocratica che riguarda l’organizzazione dell’intrattenimento musicale. Così si incentivano i concerti nel centro della città". Roberto Riva del Caffè Trieste ha un dehors installato dall’epoca del Covid: "Adesso questo spazio diventerà permanente grazie al nuovo regolamento. Voglio poi informarmi nel caso ci sia la possibilità di ampliare ulteriormente".