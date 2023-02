"Dehors, proroga fino a dicembre" Un salvagente per bar e ristoranti

di Federico di Bisceglie

La speranza divampa. Per salvare i dehors le forze in campo si stanno sempre più allargando. A farsene carico, su input dell’amministrazione ferrarese, è la deputata forzista Rosaria Tassinari che, nei giorni scorsi, ha incontrato il sindaco Alan Fabbri e l’assessore al Commercio, Matteo Fornasini che ha avviato un’interlocuzione con la Soprintendenza per evitare di svuotare la città dalle distese. "Abbiamo chiesto un impegno all’onorevole Tassinari e a Forza Italia – spiegano Fornasini e l’ex sindaco di Cento, Fabrizio Toselli – affinché venga prorogata almeno al 31 dicembre la possibilità di concedere distese e dehors a bar, ristoranti e locali pubblici con la procedura semplificata (escludendo il parere della sovrintendenza) per il rilascio delle concessioni. Chiediamo anche l’esenzione del canone da parte del Governo per continuare ad aiutare le attività penalizzate dalla pandemia e che oggi scontano l’aumento dei costi dell’energia. Così agevoliamo le imprese e sburocratizziamo le procedure". La partita è chiaramente aperta e, attualmente, il parere fornito dalla Soprintendenza alle attività è tutt’altro che accomodante. Anzi, le maglie sono piuttosto rigide e gli adeguamenti richiesti alle attività per tentare di mantenere le distese rischiano di essere talvolta anti-economici. Su questo, peraltro, è netto il parere di tutte le associazioni di categoria che invece stanno facendo quadrato attorno all’amministrazione per prorogare le concessioni ai dehors. Ora la vera sfida, che dovrà vedere il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, sarà quella di arrivare alla compilazione di un piano per l’occupazione del suolo pubblico che sia confacente alle indicazioni delle Belle Arti. Per quanto possibile. Ma torniamo all’incontro. Quello dei dehors è stato solo uno dei temi trattati nel confronto tra la parlamentare e l’amministrazione. "Un’altra istanza che abbiamo avanzato – proseguono Fornasini e Toselli - è legata al Superbonus 110. Chiediamo principalmente che vengano sbloccati i crediti poiché non è accettabile che le banche abbiano chiuso i rubinetti alle imprese rischiando così di far crollare il mondo dell’imprenditoria ferrarese e nazionale. Un altro nodo da sciogliere riguarda la richiesta di proroga per tutto il 2023 per quanto riguarda la certificazione Soa prevista nell’ambito del 110, dispendiosa sia economicamente che in termini di tempo. Un vero e proprio paradosso che porta alla gogna le imprese senza. Certi che Forza Italia prosegua su questa linea già avviata da tempo con numerosi emendamenti presentati, accogliendo anche le nostre istanze che sono di interesse nazionale". Positive, su tutta la linea, le risposte della deputata azzurra. "Si è trattato di un colloquio franco e cordiale – spiega Tassinari – durante il quale il sindaco di Ferrara mi ha illustrato la realtà cittadina. Mi sono messa a disposizione e a servizio del territorio, come richiede il mio ruolo di rappresentante delle istituzioni parlamentarii".