Dehors, sconto per i locali Il Comune dimezza i costi "Così aiutiamo le imprese"

di Federico Di Bisceglie

Le modifiche al regolamento del canone unico portano una novità interessante per i pubblici esercizi: l’abbattimento del 50% dei costi su tutti i dehors. Siano essi fissi o mobili. Fino alla fine dell’anno. L’annuncio, ieri, arriva da due voci e in due sedi distinte: durante un incontro organizzato dall’Ascom per bocca del sindaco Alan Fabbri e in Consiglio comunale nel corso dell’illustrazione della delibera da parte dell’assessore al Commercio, Matteo Fornasini. "Questa misura – spiega l’assessore – arriva dopo tre anni durante i quali c’è stato un azzeramento totale sul versante dei canoni di occupazione di suolo pubblico. Ora il Comune attiva questo ulteriore sgravio: un segnale che senz’altro gli imprenditori apprezzeranno e che è stato condiviso durante le interlocuzioni con la associazioni di datoriali". Il tema delle distese è sempre stato particolarmente sentito dalle imprese del commercio perché, come ribadito più volte, ha garantito la sussistenza durante la fase pandemica ad aziende che, altrimenti, avrebbero chiuso definitivamente i battenti. La misura introdotta nel nuovo regolamento, comunque, non ha accolto il parere unanime delle forze politiche in Consiglio comunale. Anzi, a votare contro è stato in particolare il Partito Democratico che, attraverso il capogruppo Francesco Colaiacovo ha comunque circostanziato la propria avversione alla misura (presentando un emendamento).

In sede di votazione, arriva la replica stizzita dell’assessore: "Prendo atto – replica – che al Pd non interessa delle tante attività a cui con questo provvedimento l’amministrazione fornisce un concreto aiuto, peraltro in un momento particolarmente complesso per le attività produttive e commerciali". Difficile stabilire di quanto sarà l’ammanco di questo sgravio per le casse del Comune. Tuttavia, Fornasini azzarda una stima. "Ipotizziamo che la riduzione del 50% sul suolo pubblico per i dehors – conclude – possa generare un ammanco quantificabile attorno ai 250 mila euro. Soldi che, chiaramente, rimarranno nelle tasche delle imprese". Una linea, quella esplicitata da Fornasini in aula, che viene ripresa anche dal sindaco Fabbri. "Procediamo convintamente nell’estensione delle potenzialità dei dehors – rimarca Fabbri – che in questi anni hanno mostrato la loro efficacia, non solo nei difficili tempi della pandemia, ma anche oltre. Attualmente sono circa 200 i negozi che hanno attinto a queste possibilità. Puntiamo a mantenere questo numero e, laddove possibile, a potenziarlo". "In epoca pandemica abbiamo da subito azzerato i canoni, prorogando la misura con fondi comunali – scandisce il primo cittadino – Ci sembrava fondamentale garantire sostegno alle attività soprattutto in tempi così difficili. Quest’anno abbiamo previsto nuove proroghe, abbattendo il canone del 50 per cento. Stiamo inoltre lavorando a un regolamento, condiviso con le associazioni, per chiedere piena collaborazione alla Soprintendenza, flessibilità e massima semplicità nelle procedure. Dare a un privato la possibilità di lavorare a un progetto che qualifica la città, rendendola così anche più sicura, è un’opportunità in più, per l’intero territorio, di crescere".